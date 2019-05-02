На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пять боевиков в ответ на провокации

Вчера, 1 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. В ходе боевых действий были ранены два бойца ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды с 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Южное; со стрелкового оружия - у населенного пункта Станица Луганская.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 01 апреля пять оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля в зоне ООС украинский военный погиб, еще один был ранен.

Ранее в Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.