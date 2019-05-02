Росія хоче запустити фейк проти експерта Зеленського з оборони Апаршина, - Гриценко

Москва готує ще одну провокацію, яка полягає в поширенні фейків проти експерта з оборони Івана Апаршина новообраного Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Варто було Зеленському скористатися порадою і залучити професіонала в сфері оборони Івана Апаршина, як та сама Москва підготувала схожу провокацію, тепер уже проти Апаршина: за моїми даними, Росія планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є "агентом КДБ/ФСБ", - повідомив Гриценко.

Він зазначив, що варто йому було зустрітися з Зеленським і "порадити йому професіоналів у ключових сферах", як Москва його (Гриценка, - ред.) заочно заарештувала і оголошує в міжнародний розшук за статтею "заклики до тероризму".

Також Гриценко сказав, що, на його думку, є причиною таких дій Росії.

"Причина проста як валянок: Москва аж ніяк не хоче бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України. Тому ніяк не вгамується", - впевнений Гриценко.

Як повідомляли Українські Новини, Апаршин виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.

Також Апаршин не рекомендує завершувати війну на Донбасі військовим шляхом.

Раніше Апаршин обговорював з Гриценком перехід до команди Зеленського.