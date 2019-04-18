За сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявил, что сферу безопасности и обороны в его команде будет курировать Иван Апаршин.

Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", представляя свою команду.

"Сфера безопасности и обороны - это сфера ответственности Президента. Решения в области обороны будут ответственными и подробно обоснованными. Украинская армия будет профессиональной и добровольной. Оно будет усиленно современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом. Мы привлечем к управлению Вооруженных сил боевых офицеров, способных побеждать, а самое главное - сохранить жизнь солдата. Государственный оборонный заказ и финансы Министерства обороны будут максимально открытыми. Вы в режиме реального времени сможете контролировать эффективность использования каждой копейки, которые вы и мы с вами выделяем на оборону и безопасность. Я гарантирую вам это. Мы с вами изменим подходы к обеспечению солдата. Солдат будет вооружен, солдат будет мотивирован, солдат будет подготовлен", - сказал Апаршин.

Также он отметил, что для военных будет увеличен уровень денежного обеспечения за счет жестких мер экономии ресурсов.

Кроме того, Апаршин обещает сделать максимально открытым госзаказ, надежную защиту от возможных угроз и возможность противостоять врагу.

Напомним, Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.