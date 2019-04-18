За сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявил, что сферу безопасности и обороны в его команде будет курировать Иван Апаршин.\r\nОб этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", представляя свою команду.\r\n"Сфера безопасности и обороны - это сфера ответственности Президента. Решения в области обороны будут ответственными и подробно обоснованными. Украинская армия будет профессиональной и добровольной. Оно будет усиленно современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом. Мы привлечем к управлению Вооруженных сил боевых офицеров, способных побеждать, а самое главное - сохранить жизнь солдата. Государственный оборонный заказ и финансы Министерства обороны будут максимально открытыми. Вы в режиме реального времени сможете контролировать эффективность использования каждой копейки, которые вы и мы с вами выделяем на оборону и безопасность. Я гарантирую вам это. Мы с вами изменим подходы к обеспечению солдата. Солдат будет вооружен, солдат будет мотивирован, солдат будет подготовлен", - сказал Апаршин.\r\nТакже он отметил, что для военных будет увеличен уровень денежного обеспечения за счет жестких мер экономии ресурсов.\r\nКроме того, Апаршин обещает сделать максимально открытым госзаказ, надежную защиту от возможных угроз и возможность противостоять врагу.\r\nНапомним, Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.