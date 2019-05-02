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02 травня 2019, четвер, 14:43 21
Зовнішня політика 2019-05-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Держсекретар США Помпео обговорить з Меркель Україну 7 травня

Держсекретар США Помпео обговорить з Меркель Україну 7 травня

Державний секретар США Майк Помпео обговорить 7 травня в Берліні з канцлером Німеччини Україну.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передають Українські Новини.

"7 травня держсекретар Помпео прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Маасом, щоб обговорити питання, що представляють взаємний інтерес, такі як Україна, Росія, Китай, Сирія і Західні Балкани", - сказано в ньому.

8 травня Помпео зустрінеться у Лондоні з прем'єр-міністром Терезою Мей для обговорення спільних глобальних пріоритетів.

Як повідомляли Українські Новини, Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит

Раніше Трамп радив Меркель відмовитися від підтримки "Північного потоку-2".

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