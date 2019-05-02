Держсекретар США Помпео обговорить з Меркель Україну 7 травня

Державний секретар США Майк Помпео обговорить 7 травня в Берліні з канцлером Німеччини Україну.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передають Українські Новини.\r\n"7 травня держсекретар Помпео прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Маасом, щоб обговорити питання, що представляють взаємний інтерес, такі як Україна, Росія, Китай, Сирія і Західні Балкани", - сказано в ньому.\r\n8 травня Помпео зустрінеться у Лондоні з прем'єр-міністром Терезою Мей для обговорення спільних глобальних пріоритетів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит\r\nРаніше Трамп радив Меркель відмовитися від підтримки "Північного потоку-2".