Дощі не відступлять, але прийде потепління: синоптик обнадіяла прогнозом на поминальні дні

Завтра, 3 травня, в Україні очікується потепління. Місцями стовпчик термометра підніметься до позначки +23 градуси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, повідомляється, що протягом дня очікується +15...+20 градусів тепла, а при проясненнях до + 23.

Синоптик зазначила, що пройдуть нові дощі і атмосферний фронт обумовить вологу погоду в більшості областей України.

"Менша імовірність опадів, більше сонця можна буде побачити на північному сході, в центральних областях і в Криму", - зазначила Діденко.

За словами Діденка, в Києві п'ятниця буде вологою, однак теплою.

"Температура повітря в столиці вночі невисока +8 +10 градусів, а от завтра вдень можна нарешті буде кинути теплий светр на високу полицю і поміняти пальто на щось легше, очікується +18 +19 градусів", - прогнозує Діденко.

Також на Радоницю синоптик прогнозує тепло до +20.

"Орієнтовно: на Проводи, в неділю, в Києві дощ втримається західніше, тобто, все ж сподіваємося в неділю на суху погоду, ще буде тепло, до +20 градусів, а от в понеділок, 6 травня, прийдуть знову серйозні дощі і похолодання", - дала попередній прогноз синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру.

Тим часом, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Раніше ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.