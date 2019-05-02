Сценарист "Слуги народу" розповів, як формувалася ЗЕкоманда

Сценарист "Слуги народу" Юрій Костюк розповів, як зібралося найближче коло Володимира Зеленського, який виграв вибори Президента, і хто ці люди.

Про це Костюк розповів в інтерв'ю УП.

"По-перше, всі рішення приймає сам Володимир. Люди, які знаходяться поряд, можуть допомогти порадами або своїми думками, які він чує, але впливати на прийняття рішень досить складно. Люди, які знаходяться поруч – це вже згадані брати Шефіри, Іван Баканов, Сергій Трофімов, Михайло Валєєв, Ірина Побєдоносцева (директорка з розвитку студії "Квартал 95"), Марія Левченко, яка є його асистентом", - розповів він.

Також Костюк зазначив, що експерт штабу зеленського Дмитро Разумков приєднався до команди пізніше.

"Це люди, які були на початку. Вже потім приєднався Діма Разумков. Руслан Стефанчук, до речі, теж був із самого початку – вони з Володимиром знайомі ще з часів КВН. Стефанчук свого часу був автором команди "Три толстяка". Отак по-трошки ця компанія формувалася й збиралася, і вона продовжує формуватися зараз", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації.

Також у Зеленського розповіли про ідею провести дебати на НСК "Олімпійський" з Порошенком.