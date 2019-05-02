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02 травня 2019, четвер, 10:55 12
Силові структури 2019-05-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
За рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі, - Наєв

За рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі, - Наєв

Командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявляє, що за рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі і повернули під контроль 24 кв. км території.

Про це йдеться в його зверненні в день річниці початку операції, передають Українські Новини.

"Так почався новий етап збройної боротьби за волю України, де вже Об'єднані сили, об'єднані патріотизмом, мужністю, досвідом під єдиним командуванням приступили до виконання певних завдань заради нашої перемоги... Все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники відчували нас на міцність. Але ми вистояли!!! Ми, Об'єднані сили, стабілізували лінію дотику, показали міць своєї зброї і продовжували боротьбу з ворогом", - сказано в повідомленні.

З початку операції Об'єднаних сил повернуто під контроль близько 24 кв. км території, в тому числі 3 населених пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми), перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4 576,7 га; знищено 52 655 вибухонебезпечних предметів; відновлено 1 000 га територій в господарських цілях; вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, понад 300 тис. боєприпасів, на користь держави вилучені матеріальні цінності, які використовувалися незаконним способом, вартістю близько 274 млн гривень.

В рамках ініціативи "Допомога Схід" в лікувальні установи Донецької та Луганської областей передано медичного майна на суму 5,8 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили п'ять бойовиків у відповідь на провокації.

Раніше в Мінську вперше не вдалося домовитися про великодньому перемир'я на Донбасі.

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