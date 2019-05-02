Після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 квітня на 4,49 коп. до 26,7441 UAH/USD, курс купівлі - на 13,19 коп. до 26,3359 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,68 коп. до 29,3303 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,4 коп. до 29,9303 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,3359 26,7441 29,3303 29,9303 3,66 4,26 Максимальний 26,5500 27,0000 29,5200 30,4000 4,02 5,00 Мінімальний 26,0000 26,5700 29,0000 29,5900 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Також у передвеликодній тиждень долар обвалився майже на 35 копійок.

Тим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.