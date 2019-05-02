Після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 квітня на 4,49 коп. до 26,7441 UAH\/USD, курс купівлі - на 13,19 коп. до 26,3359 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 9,68 коп. до 29,3303 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 3,4 коп. до 29,9303 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3359\r\n26,7441\r\n29,3303\r\n29,9303\r\n3,66\r\n4,26\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5500\r\n27,0000\r\n29,5200\r\n30,4000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5700\r\n29,0000\r\n29,5900\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТакож у передвеликодній тиждень долар обвалився майже на 35 копійок.\r\nТим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.