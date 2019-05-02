підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу"
02 травня 2019, четвер, 09:29 50
Політика 2019-05-02T12:17:35+03:00
Українські Новини
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу"

Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу"

Володимир Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Володимир Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Володимир Зеленський до інавгурації не планує представляти суспільству кандидатури керівника СБУ, генпрокурора, міністра оборони і МЗС, начальника генштабу та інших.

Про це розповів cценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв’ю УП.

"Як тільки команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації", - сказав він.

Костюк зазначив, що наразі у команди Зеленського немає можливості повноцінно перевірити кандидатів.

"Так. Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це має бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія. В тому числі, нам здається, що повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості. Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський представив своїх експертів.

Так, Руслан Рябошапка буде відповідати за правоохоронну політику в команді Зеленського.

За сферу безпеки і оборони відповідатиме Апаршин.

Доктор Комаровський увійшов в команду "Зе" як експерт з медицини.

Більше новин про: СБУ Генпрокурор ГПУ Генштаб Володимир Зеленський МЗС України Команда Зеленського

Архів
Новини
Прорив труби на Борщагівці. Фото: Інформатор
У Києві гарячою водою залило дитячий майданчик, а автомобіль провалився під землю 12:32
Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати 12:15 Документ
Новинський разом з однодумцями поклали квіти біля будинку Профспілок в Одесі 12:08
Аналіз фінзвітів Зеленського і Порошенка НАЗК оприлюднить до 21 травня 12:00
Рівненська АЕС підключила енергоблок №2 після капітального ремонту 12:00
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
більше новин
Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу" 13:57
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok