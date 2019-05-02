Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу"

Володимир Зеленський до інавгурації не планує представляти суспільству кандидатури керівника СБУ, генпрокурора, міністра оборони і МЗС, начальника генштабу та інших.

Про це розповів cценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв’ю УП.

"Як тільки команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації", - сказав він.

Костюк зазначив, що наразі у команди Зеленського немає можливості повноцінно перевірити кандидатів.

"Так. Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це має бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія. В тому числі, нам здається, що повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості. Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський представив своїх експертів.

Так, Руслан Рябошапка буде відповідати за правоохоронну політику в команді Зеленського.

За сферу безпеки і оборони відповідатиме Апаршин.

Доктор Комаровський увійшов в команду "Зе" як експерт з медицини.