На Донеччині бійці ЗСУ знищили п'ять бойовиків у відповідь на провокації

Вчора, 1 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Під час бойових дій були поранені два бійця ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з 120 і 82 мм мінометів - біля населеного пункту Піски; тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка та Миколаївка; вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Пищевик, Верхньоторецьке і Широкіно; тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Гранітне, Лебединське та Миколаївка.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази: з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Південне; зі стрілецької зброї - у населеного пункту Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 01 квітня п'ять окупантів були знищені, ще двоє - поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід": двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське; з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Павлопіль.

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