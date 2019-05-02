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02 травня 2019, четвер, 07:00 30
Суспільство 2019-05-02T08:48:59+03:00
Українські Новини
В Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду

В Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду

Платіжки.
Платіжки.

У травні вводиться в дію нова методика розподілу обсягів спожитих послуг з тепло - і водопостачання в багатоквартирному будинку.

Методика була затверджена Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальних послуг і буде діяти для договорів, складених згідно з новим законом "Про житлово-комунальні послуги", передають Українські Новини.

За новими правилами, споживачі в платіжках будуть бачити не просто обсяг спожитої послуги за місяць і її кінцеву вартість, а розподіл послуги на власне спожиту в квартирі, витрачену на місця загального користування (МЗК) і на функціонування внутрішньобудинкових мереж.

Методика враховує різні варіанти оснащеності будинків і приміщень у ньому приладами обліку спожитих послуг.

У випадку, якщо всі квартири та нежитлові приміщення оснащені індивідуальними лічильниками, обсяг спожитої приміщенням послуги визначається за показаннями лічильника.

У разі наявності в будинку квартир та нежитлових приміщень, не обладнаних індивідуальними лічильниками, обсяг спожитої послуги для таких приміщень буде нараховуватися з урахуванням їх площі або об'єму (за вибором споживача).

Ті ж приміщення, які оснащені лічильниками, будуть користуватися показаннями приладу обліку.

У разі, коли в будинку МЗП оснащені лічильниками тепла та води, частка послуг, витрачених на такі місця, визначається згідно з показами лічильників.

Якщо ж МЗП не оснащені приладами обліку, то обсяг теплової енергії, витраченої на їх опалення, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення всього будинку.

Так, для одноповерхового будинку така частка становить 20%, для 2-поверхової - 18%, для 3-поверхової - 16%, для 4-поверхової - 14%, для 5-поверхової - 12%, для будинків на 6 і більше поверхів - 10%.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, становить частку від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі при подачі теплоносія в опалювальні приміщення.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня українці платять за комуналку за новими правилами і можуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.

Тим часом киянам готували подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.

Також українці почали отримувати субсидії "живими" грошима.

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