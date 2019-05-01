Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех задекларував 434 094 гривні доходів за 2018 рік.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією всю суму його доходу становить зарплата - 434 094 гривні, дохід від заняття підприємницькою діяльністю його дружини Катерини Щербатюк - 493 195 гривень.

Він задекларував готівкою 80 000 гривень, його дружина 440 000 гривень і 48 000 доларів.

Бех та його дружина не зберігають кошти на депозитах у банках.

У власності Беха квартира площею 55 кв. м у Києві, земельна ділянка площею 19 713 кв. м у Київській області, орендована квартира площею 163,9 кв. м у Харкові, квартира площею 32,7 кв. м у Харкові.

У його дружини у власності квартира площею 158,2 кв. м у Києві, 50% власності квартири площею 81,3 кв. м у Києві, гараж площею 18,1 кв. м у Києві, гараж площею 18 кв. м у Києві.

Також Бех задекларував колекцію монет.

Бех володіє легковими автомобілями BMW X5 2010 року випуску і Mini Cooper 2010 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, одеський губернатор орендує квартиру, володіє Range Rover і зберігає на депозитах більше 50 тис. валюти.

Також секретар Одеської міськради Потапський вказав у декларації 3 квартири, Mercedes-Benz і Mazda 03, а прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень.