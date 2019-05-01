підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 травня 2019, середа, 21:40 9
Силові структури 2019-05-01T22:30:02+03:00
Українські Новини
Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини

Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини

Олег Бех. Фото: Нацполиция
Олег Бех. Фото: Нацполиция

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех задекларував 434 094 гривні доходів за 2018 рік.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією всю суму його доходу становить зарплата - 434 094 гривні, дохід від заняття підприємницькою діяльністю його дружини Катерини Щербатюк - 493 195 гривень.

Він задекларував готівкою 80 000 гривень, його дружина 440 000 гривень і 48 000 доларів.

Бех та його дружина не зберігають кошти на депозитах у банках.

У власності Беха квартира площею 55 кв. м у Києві, земельна ділянка площею 19 713 кв. м у Київській області, орендована квартира площею 163,9 кв. м у Харкові, квартира площею 32,7 кв. м у Харкові.

У його дружини у власності квартира площею 158,2 кв. м у Києві, 50% власності квартири площею 81,3 кв. м у Києві, гараж площею 18,1 кв. м у Києві, гараж площею 18 кв. м у Києві.

Також Бех задекларував колекцію монет.

Бех володіє легковими автомобілями BMW X5 2010 року випуску і Mini Cooper 2010 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, одеський губернатор орендує квартиру, володіє Range Rover і зберігає на депозитах більше 50 тис. валюти.

Також секретар Одеської міськради Потапський вказав у декларації 3 квартири, Mercedes-Benz і Mazda 03, а прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень.

Більше новин про: Національна поліція України електронні декларації декларація про доходи Олег Бех

Архів
Новини
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
Секретар міськради Кривого Рогу Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів 22:20
Смертельна ДТП у Краматорську. Фото:
У Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку 22:00
Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини 21:40
"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання 21:20
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу" 13:57
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok