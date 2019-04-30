Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен

Прокурор Одесской области Олег Жученко задекларировал 733 030 гривен доходов, полученных за 2018 год.\r\nОб этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nСогласно информации, заработная плата Жученко составила 732 030 гривен, выплаты и возмещения – 1 000 гривен.\r\nЗарплата его жены Ольги Жученко составила 218 750 гривен, подарок в денежной форме от мужа – 1 200 000 гривен.\r\nОн задекларировал наличными 419 500 гривен, его жена 1 282 500 гривен и 11 000 долларов.\r\nОн хранит в совместной собственностью с женой на депозитах в банках 23 469 гривен, 251 доллар и 10 евро, также у его жены на депозитах в банках 11 000 долларов.\r\nВ собственности Жученко арендованная квартира площадью 160,6 кв. м в Одессе и земельный участок площадью 800 кв. м, у его жены квартира площадью 97,1 кв. м в Одессе.\r\nЖученко не владеет автомобилями, у его жены BMW 520 2010 года выпуска.\r\nКак сообщали Українські Новини, одесский губернатор арендует квартиру, владеет Range Rover и хранит на депозитах больше 50 тыс. валюты.\r\nНиколаевский губернатор Савченко хранит наличными 30 млн гривен, почти 4 млн долларов и 1 млн евро.