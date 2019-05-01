Після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру

2 травня в Києві ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м\/с, температура вночі +6...+8, вдень +15...+17 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України ясно, вдень невеликий дощ, вночі місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Карпатах без істотних опадів, температура вночі -2...+3 градусів, вдень +4...+9 градусів.\r\nУ Моршині вночі очікується температура повітря +5...+7 градусів, удень +17...+19 градусів.\r\nУ Трускавці вночі +4...+6 градусів, удень +17...+19 градусів.\r\nУ Сваляві вночі +4...+6 градусів, вдень +18.. +20 градусів.\r\nНа півночі ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.\r\nУ центрі України ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.\r\nНа сході ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів.\r\nНа півдні України ясно, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+21 градусів.\r\nУ Криму ясно, без опадів, вітер західний, 7-12 м \/ с. Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.\r\nЦиклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду.