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01 травня 2019, середа, 15:45 14
Життя 2019-05-01T16:15:01+03:00
Українські Новини
Після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру

Після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру

Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

2 травня в Києві ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі +6...+8, вдень +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України ясно, вдень невеликий дощ, вночі місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -2...+3 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині вночі очікується температура повітря +5...+7 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Трускавці вночі +4...+6 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Сваляві вночі +4...+6 градусів, вдень +18.. +20 градусів.

На півночі ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На сході ясно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+21 градусів.

У Криму ясно, без опадів, вітер західний, 7-12 м / с. Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

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