Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для деяких категорій українців.

Відповідний указ від 1 травня оприлюднено на сайті Кремля, передають Українські Новини.

"Володимир Путін підписав Указ "Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку", - сказано в супровідному тексті.

Згідно з документом, право на отримання громадянства Росії у спрощеному режимі мають українці, які не мають громадянства іншої держави, народилися і постійно проживають на територіях анексованого Росією Криму та Севастополя, виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, дружини і батьки.

Крім цього, спрощена процедура отримання російського громадянства доступна українцям та особам без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, вид на проживання, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку в Росії або свідоцтво учасника Державної програми Росії зі сприяння добровільному переселенню в Росію, які проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно.

(Новина доповнена подробицями з документа)

При цьому українці, які претендують на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою, повинні подавати документи, що засвідчують особу, громадянство або відсутність громадянства, документи, що підтверджують відсутність наркоманії та інфекційних захворювань, сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції, їхні родичі - один із документів, що підтверджують ступінь спорідненості.

Українці та особи без громадянства, які перебувають на території Росії й проживали раніше на територіях анексованого Росією Криму, зобов'язані надавати один із документів, що підтверджують право на перебування (проживання) в Росії (віза, міграційна карта, дозвіл на тимчасове проживання, вид на проживання, посвідчення біженця, свідоцтво про надання тимчасового притулку або інший документ, передбачений законом Росії), один із документів, що підтверджують народження на території анексованого Росією Криму або на території Севастополя, а також один із документів, що підтверджують постійне проживання на території анексованого Росією Криму або на території Севастополя.

Зазначається, що така процедура також доступна громадянам Ісламської Республіки Афганістан, Республіки Ірак, Єменської Республіки та Сирійської Арабської Республіки, які народилися на території Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (РРФСР) і було в минулому в громадянстві СРСР.

Як повідомляли Українські Новини, В Росії почали роботу центри видачі паспортів жителям ОРДЛО.

24 квітня Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.