ЦВК заявила про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів

Центральна виборча комісія, яка оголосила сьогодні результати виборів Президента, готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.

Про це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

"У разі, якщо відповідне рішення буде прийнято на всіх законних підставах, то у нас буде мало шансів бути не готовими. Швидше я б ставила питання про те, наскільки оперативно будуть вирішені всі необхідні речі, які повинні бути здійснені, щоб вибори відбулися. Тому що є питання про законодавство, строки та порядок проведення публічних закупівель, які мають дуже значний вплив і в рамках парламентських виборів будуть набагато проблемнішими, ніж на президентських виборах", - сказала вона.

Водночас Сліпачук запевнила, що ЦВК зробить усе необхідне в межах своїх повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК заявила, що без законодавчої зміни процедури електронних закупівель з урахуванням швидкоплинності виборчого процесу вибори Президента і Ради в 2019 році опиняться під загрозою.

Тим часом найвищий рейтинг у "Слуги народу", "Платформи Бойко" і БПП.