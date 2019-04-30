ЦВК заявила про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів

Центральна виборча комісія, яка оголосила сьогодні результати виборів Президента, готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.\r\nПро це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.\r\n"У разі, якщо відповідне рішення буде прийнято на всіх законних підставах, то у нас буде мало шансів бути не готовими. Швидше я б ставила питання про те, наскільки оперативно будуть вирішені всі необхідні речі, які повинні бути здійснені, щоб вибори відбулися. Тому що є питання про законодавство, строки та порядок проведення публічних закупівель, які мають дуже значний вплив і в рамках парламентських виборів будуть набагато проблемнішими, ніж на президентських виборах", - сказала вона.\r\nВодночас Сліпачук запевнила, що ЦВК зробить усе необхідне в межах своїх повноважень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК заявила, що без законодавчої зміни процедури електронних закупівель з урахуванням швидкоплинності виборчого процесу вибори Президента і Ради в 2019 році опиняться під загрозою.\r\nТим часом найвищий рейтинг у "Слуги народу", "Платформи Бойко" і БПП.