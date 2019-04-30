підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
30 квітня 2019, вівторок, 15:20 50
Вибори 2019-05-01T00:15:04+03:00
Українські Новини
ЦВК заявила про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів

ЦВК заявила про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів

Верховна Рада України.
Верховна Рада України.

Центральна виборча комісія, яка оголосила сьогодні результати виборів Президента, готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.

Про це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

"У разі, якщо відповідне рішення буде прийнято на всіх законних підставах, то у нас буде мало шансів бути не готовими. Швидше я б ставила питання про те, наскільки оперативно будуть вирішені всі необхідні речі, які повинні бути здійснені, щоб вибори відбулися. Тому що є питання про законодавство, строки та порядок проведення публічних закупівель, які мають дуже значний вплив і в рамках парламентських виборів будуть набагато проблемнішими, ніж на президентських виборах", - сказала вона.

Водночас Сліпачук запевнила, що ЦВК зробить усе необхідне в межах своїх повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК заявила, що без законодавчої зміни процедури електронних закупівель з урахуванням швидкоплинності виборчого процесу вибори Президента і Ради в 2019 році опиняться під загрозою.

Тим часом найвищий рейтинг у "Слуги народу", "Платформи Бойко" і БПП.

Більше новин про: ЦВК Парламентські вибори парламентські вибори 2019 позачергові вибори

Архів
Новини
У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі 23:56
У Карпатах знайшли загублених польських туристів 23:41
Прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень 23:09
Новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом Філаретом ПЦУ 22:28
Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні 22:09
більше новин
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця 06:00
У Путіна заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про видачу паспортів 12:50
Росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України 08:30
Українців попередили про сильні дощі і грози 12:02
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день 14:40 Карта
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok