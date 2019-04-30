У кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки

Озброєні російські силовики провели обшук у 2 кримськотатарських активістів в аннексированном Криму 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В Криму 30 квітня 2019 року, в 6 ранку озброєні автоматами російські силовики провели обшук під виглядом "огляду" в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова (с. Урожайне Сімферопольського району)", - йдеться в ньому.

Також був проведений обшук у активіста Руслана Бекірова.

"Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимсь порошком", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що Бекірова після обшуку силовики відвезли здавати аналізи, імовірно на наявність наркотиків, після чого його доставили до київського РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним.

Меджліс зафіксував 6 жертв окупаційного режиму в Криму за рік.

Раніше силовики РФ затримали має інвалідність кримськотатарського активіста при в'їзді в окупований Крим.