У кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки

Озброєні російські силовики провели обшук у 2 кримськотатарських активістів в аннексированном Криму 30 квітня.\r\nПро це йдеться в повідомленні заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"В Криму 30 квітня 2019 року, в 6 ранку озброєні автоматами російські силовики провели обшук під виглядом "огляду" в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова (с. Урожайне Сімферопольського району)", - йдеться в ньому.\r\nТакож був проведений обшук у активіста Руслана Бекірова.\r\n"Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимсь порошком", - сказано в повідомленні.\r\nНаголошується, що Бекірова після обшуку силовики відвезли здавати аналізи, імовірно на наявність наркотиків, після чого його доставили до київського РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним.\r\nМеджліс зафіксував 6 жертв окупаційного режиму в Криму за рік.\r\nРаніше силовики РФ затримали має інвалідність кримськотатарського активіста при в'їзді в окупований Крим.