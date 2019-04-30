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30 квітня 2019, вівторок, 09:31 68
Суспільство 2019-04-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні всю Україну накриють холодні дощі і грози

Сьогодні всю Україну накриють холодні дощі і грози

В Україні очікують грози. Фото: pixabay.com
В Україні очікують грози. Фото: pixabay.com

У вівторок, 30 квітня, всю Україну накриють дощі, сонячно буде тільки в південних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних областях в останній день квітня очікуються сильні дощі. Вночі тут +7...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів. У північних областях та Києві також дощитиме, але не такі рясні. Вдень до +15 градусів, вночі +5...+9 градусів. У східних регіонах синоптики передбачають достатньо сильні опади. Вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+19 градусів.

Єдиним регіоном, де жителі можуть сподіватися на сонячну погоду, залишається південь країни. І якщо погода у Одесі буде такою ж, як і по всій Україні - прохолода і дощі, у Херсоні та Миколаєві очікується сонце, до +22 градусів, вдень +11 вночі.

Як повідомляли Українські Новини, після Великодня погода в Україні зміниться.

Раніше синоптик дала прогноз до кінця місяця.

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