Дождливо и холодно: после Пасхи погода в Украине изменится

29 апреля в Киеве облачно, умеренный, местами сильный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура ночью и днем +11...+13 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +11..+18 градусов.\r\nВ Карпатах дождь, температура ночью +2..+7 градусов, днем +7..+12 градусов.В Моршине и Трускавце умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +8..+10 градусов, днем +14..+16 градусов.\r\nВ Сваляве дождь, температура ночью +8..+10 градусов, днем +15..+17 градусов.На севере облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Сумской области дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +8..+13 градусов, в Черниговской и Сумской области +3..+9 градусов, днем +11..+16 градусов.\r\nВ центре Украины облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Днепропетровской области дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +12..+19 градусов, в Полтавской области +9..+14 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем умеренный, местами сильный дождь и грозы, ветер юго-западный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +11..+18 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и грозы, ветер юго-западный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +18..+23 градуса.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +6..+11 градусов, днем +17..+22 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +18..+20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, 28 апреля празднуется православная Пасха.\r\nТем временем антициклон сменит дождевой фронт и похолодание: синоптик дала прогноз на пасхальные выходные.