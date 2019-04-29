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29 квітня 2019, понеділок, 23:30 16
Політика 2019-04-29T23:47:30+03:00
Українські Новини
Іноземець розбив вікно купе і вистрибнув з поїзда під Києвом

Іноземець розбив вікно купе і вистрибнув з поїзда під Києвом

Чоловік вистрибнув з вагона поїзда під Києвом, намагаючись втекти від прикордонного контролю.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передають Українські Новини.

Так, грузин 1988 року народження їхав у поїзді "Мінськ-Київ". До цього він перевищив термін перебування в Україні, його притягнули до адміністративної відповідальності і відправили додому.

Через 13 днів іноземець вирішив приїхати в Україну без дозвільних документів і спробував сховатися від прикордонного контролю. Він вирішив не їхати до станції "Дарниця" під Києвом, де прикордонники здійснюють перевірку. Для цього чоловік вибив вікно купе і вистрибнув з поїзда.

Прикордонникам повідомили про втечу майже відразу, тому вони встигли затримати нелегала, якого помістили в ізолятор тимчасового утримання і повторно притягнуть до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем.

Раніше Саакашвілі дав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства.

До цього проти Михайло Саакашвілі відновили справу в Україні.

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