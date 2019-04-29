Іноземець розбив вікно купе і вистрибнув з поїзда під Києвом

Чоловік вистрибнув з вагона поїзда під Києвом, намагаючись втекти від прикордонного контролю.\r\nПро це повідомила Держприкордонслужба, передають Українські Новини.\r\nТак, грузин 1988 року народження їхав у поїзді "Мінськ-Київ". До цього він перевищив термін перебування в Україні, його притягнули до адміністративної відповідальності і відправили додому.\r\nЧерез 13 днів іноземець вирішив приїхати в Україну без дозвільних документів і спробував сховатися від прикордонного контролю. Він вирішив не їхати до станції "Дарниця" під Києвом, де прикордонники здійснюють перевірку. Для цього чоловік вибив вікно купе і вистрибнув з поїзда.\r\nПрикордонникам повідомили про втечу майже відразу, тому вони встигли затримати нелегала, якого помістили в ізолятор тимчасового утримання і повторно притягнуть до відповідальності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем.\r\nРаніше Саакашвілі дав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства.\r\nДо цього проти Михайло Саакашвілі відновили справу в Україні.