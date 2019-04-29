Суттєвої різниці між Порошенком і Зеленським стосовно РФ немає, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить принципової різниці між діючим президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським, якщо мова йде про Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

При цьому він не став висловлювати якихось оцінок майбутнього президента.

"Побачимо. Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Я завжди у контактах з українцями підкреслюю, що боротьба з корупцією повинна бути підсилена" - наголосив президент Єврокомісії.

"Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала від нас такої великої допомоги! Українці провели засадничі, складні реформи. Але обраний президент не проти європейської інтеграції України" - зазначив Юнкер, відповідаючи на питання, чи став результат виборів в Україні успіхом Росії.

Як повідомляли Українські Новини, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

У той же час, Волкер вважає хорошою ідеєю переговори Зеленського з Путіним.