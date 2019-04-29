Завтра в Україні дощ, місцями з грозами, в Карпатах температура знизиться до 0 градусів

30 квітня в Києві хмарно, вночі помірні, вдень невеликі дощі, місцями сильний, вітер північно-східний, 7-12 м\/с, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний 7-12 м\/с температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +11...+17 градусів, у Хмельницькій та Чернівецькій областях температура повітря +13...+19 градусів.\r\nУ Карпатах місцями дощі, температура вночі +0...+5 градусів, удень +6...+11 градусів.\r\nУ Моршині місцями дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15..+17 градусів.\r\nУ Трускавці місцями дощі, температура вночі +6..+8 градусів, вдень +14..+16 градусів.\r\nУ Сваляві місцями дощі, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nНа півночі хмарно з проясненнями, вночі помірні, вдень невеликі дощі, вітер північно-східний, 7-12 м\/с, температура вночі +5...+11 градусів, у Сумській і Чернігівській областях +1...+8 градусів, вдень +10..+16 градусів.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +5..+11 градусів, вдень +14...+21 градус, у Полтавській області +12...+17 градусів.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +4..+11 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Донецькій області +15...+20 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+23 градуси.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура вночі +6..+11 градусів, вдень +18..+23 градуси.\r\nУ Ялті без істотних опадів. Температура вночі +8..+10 градусів, вдень +19..+21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Обливний понеділок українців попередили про сильні дощі та грози.\r\n1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця.