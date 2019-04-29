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29 квітня 2019, понеділок, 13:39 33
Життя 2019-04-29T22:45:03+03:00
Українські Новини
Завтра в Україні дощ, місцями з грозами, в Карпатах температура знизиться до 0 градусів

Завтра в Україні дощ, місцями з грозами, в Карпатах температура знизиться до 0 градусів

Дощ Фото: reading
Дощ Фото: reading

30 квітня в Києві хмарно, вночі помірні, вдень невеликі дощі, місцями сильний, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний 7-12 м/с температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +11...+17 градусів, у Хмельницькій та Чернівецькій областях температура повітря +13...+19 градусів.

У Карпатах місцями дощі, температура вночі +0...+5 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині місцями дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15..+17 градусів.

У Трускавці місцями дощі, температура вночі +6..+8 градусів, вдень +14..+16 градусів.

У Сваляві місцями дощі, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі хмарно з проясненнями, вночі помірні, вдень невеликі дощі, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +5...+11 градусів, у Сумській і Чернігівській областях +1...+8 градусів, вдень +10..+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5..+11 градусів, вдень +14...+21 градус, у Полтавській області +12...+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями дощі, вдень місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +4..+11 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Донецькій області +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +6..+11 градусів, вдень +18..+23 градуси.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +8..+10 градусів, вдень +19..+21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, в Обливний понеділок українців попередили про сильні дощі та грози.

1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця.

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