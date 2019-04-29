Фото дня: у центрі Львова традиційно влаштували обливаний понеділок

Львів плекає Великодні традиції. Жителі і гості міста зібралися на площі Ринок, щоб в "Обливаний понеділок" традиційно облити один одного водою і привітати зі святами.\r\nВ центрі Львова облаштували спеціальні резервуари, які подають воду, пише прес-служба Львівської міської ради.\r\n"З давніх-давен Львів був осередком підтримки і розповсюдження українських національних традицій, і вже є практика, що львів’яни в часі Великодніх свят відзначають „Поливаний понеділок“. Уже п’ятий рік поспіль на площі Ринок ми організовуємо велике поливання, надаючи йому культурних форм. Адже поливатися водою дозволено лише в певних часових рамках, і лише на площі перед входом у міську Ратушу", — кажуть в управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради.\r\nВодночас, закликають усіх сьогодні не забувати про культуру поведінки, правила безпеки та повагу до інших.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Обливоной понеділок українців попередили про сильні дощі та грози.\r\n1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця.