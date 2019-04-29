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29 квітня 2019, понеділок, 13:21 41
Життя 2019-04-29T23:30:05+03:00
Українські Новини
Фото дня: у центрі Львова традиційно влаштували обливаний понеділок

Фото дня: у центрі Львова традиційно влаштували обливаний понеділок

Обливаний понеділок.Фото: Львівська міська рада
Обливаний понеділок.Фото: Львівська міська рада

Львів плекає Великодні традиції. Жителі і гості міста зібралися на площі Ринок, щоб в "Обливаний понеділок" традиційно облити один одного водою і привітати зі святами.

В центрі Львова облаштували спеціальні резервуари, які подають воду, пише прес-служба Львівської міської ради.

"З давніх-давен Львів був осередком підтримки і розповсюдження українських національних традицій, і вже є практика, що львів’яни в часі Великодніх свят відзначають „Поливаний понеділок“. Уже п’ятий рік поспіль на площі Ринок ми організовуємо велике поливання, надаючи йому культурних форм. Адже поливатися водою дозволено лише в певних часових рамках, і лише на площі перед входом у міську Ратушу", — кажуть в управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради.

Водночас, закликають усіх сьогодні не забувати про культуру поведінки, правила безпеки та повагу до інших.

Як повідомляли Українські Новини, у Обливоной понеділок українців попередили про сильні дощі та грози.

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