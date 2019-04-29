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29 квітня 2019, понеділок, 12:02 208
Життя 2019-04-29T23:30:05+03:00
Українські Новини
Українців попередили про сильні дощі і грози

Українців попередили про сильні дощі і грози

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у більшості регіонів України в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, вдень 29 квітня в більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській і Львівській областях значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с (1-й рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Зазначимо, сьогодні українці святкують обливаний понеділок, на наступний день після Пасхального воскресіння (Великодня). Стародавні слов'яни вважали, що в цей день вода і вогонь наділялися чудодійними властивостями. Зокрема, вода проганяє погану енергію і злі сили. Тому обливання символізувало очищення людини від усього поганого.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз до кінця місяця.

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