Економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики

Після невеликого ослаблення, що сталося перед виборами Президента, гривня зміцнюється. Нацбанк також підвищив офіційний курс гривні.

Експерти прогнозують гривні в найближчі місяці відносну стабільність, але не виключають невеликих стрибків курсу у зв'язку з виплатами за боргами і підвищенням соцстандартів, пише "Сьогодні".

Банкіри і аналітики фінансового ринку прогнозують стабільність курсу гривні, але кажуть, що він буде трохи вище ніж 27 грн/дол.

"Стрибок готівкового курсу перед виборами носив спекулятивний характер, — сказав керуючий директор фк "Аверс №1" Ігор Львов. — Ринок не очікує різких стрибків, оскільки з боку майбутнього президента підтверджено співпрацю з МВФ. Але в найближчі два-три місяці курс виявиться в коридорі 27-27,5 грн/дол через виплат за зовнішніми боргами і зростання соцстандартів з 1 липня, так як приплив "зайвої" гривні на ринок послабить її курс".

А ось керівник відділу аналітики Forex Сlub Андрій Шевчишин бачить три можливих ризики, здатних обвалити гривню вже в травні вище 28 грн/дол.

"Перший ризик — це виплати за зовнішнім держборгом на початку травня (близько 2 млрд дол), другий — якщо за підсумками місії МВФ, запланованого на травень, ми не отримаємо від Фонду черговий транш в 1,9 млрд дол, третій — можливий достроковий розпуск новим президентом Верховної Ради і дострокові парламентські вибори, — аналізує Шевчишин. — Останній ризик поки малоймовірний, але не виключений".

У цілому експерти оцінюють, що ймовірність девальвації гривні нижче 28 грн/дол приблизно втричі нижча, ніж стабільність її курсу в найближчі 100 днів у межах 27-27,5 грн/дол.

Влітку курс долара залишиться в коридорі 26,5—27,5 грн, вважає керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський.

"Знизиться ділова активність, зросте експорт наших товарів, і знизиться імпорт нафтопродуктів — це все зміцнить гривню. Але є політичні ризики. Якщо влада втратить контроль над ситуацією в країні, це відлякає інвесторів, а люди захочуть зняти гроші з банків", — зазначає експерт.

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Раніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.