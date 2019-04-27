НБУ повысил курс гривны на первый рабочий день после выходных

НБУ повысил официальный курс гривны на 12,66 коп. до 26,4927 UAH\/USD\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 мая, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-30 апреля - 1 мая, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3416,0718\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2649,2737\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2593,5952\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,9977\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0944\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2949,4364\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, с 19 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 34,57 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс покупки понизился на 32,46 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nРанее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.\r\nТакже о прогнозах курса доллара после выборов рассказали экономические эсперты. По прогнозу Куща, курс сохранится в привычном коридоре около 27 грн\/доллар до осени.\r\nТем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП. А банки продолжают сокращать региональную сеть.