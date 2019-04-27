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27 апреля 2019, суббота, 07:30 320
Финансы 2019-04-27T09:42:02+03:00
Українські Новини
НБУ повысил курс гривны на первый рабочий день после выходных

НБУ повысил курс гривны на первый рабочий день после выходных

НБУ повысил официальный курс гривны на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 мая, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-30 апреля - 1 мая, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3416,0718
100 долларов США 2649,2737
100 швейцарских франков 2593,5952
1000 иен 236,9977
10 российских рублей 4,0944
100 евро 2949,4364

Как сообщали Українські Новини, с 19 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс покупки понизился на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Ранее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.

Также о прогнозах курса доллара после выборов рассказали экономические эсперты. По прогнозу Куща, курс сохранится в привычном коридоре около 27 грн/доллар до осени.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВПА банки продолжают сокращать региональную сеть.

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