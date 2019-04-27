НБУ повысил курс гривны на первый рабочий день после выходных

НБУ повысил официальный курс гривны на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 мая, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-30 апреля - 1 мая, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3416,0718 100 долларов США 2649,2737 100 швейцарских франков 2593,5952 1000 иен 236,9977 10 российских рублей 4,0944 100 евро 2949,4364

Как сообщали Українські Новини, с 19 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс покупки понизился на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Ранее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.

Также о прогнозах курса доллара после выборов рассказали экономические эсперты. По прогнозу Куща, курс сохранится в привычном коридоре около 27 грн/доллар до осени.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП. А банки продолжают сокращать региональную сеть.