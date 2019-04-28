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28 квітня 2019, неділя, 23:14 57
Суспільство 2019-04-29T08:00:01+03:00
Українські Новини
Діти бідкаються, батьки розводять руками: Супрун закликала не пускати дітей до гаджетів

Діти бідкаються, батьки розводять руками: Супрун закликала не пускати дітей до гаджетів

Діти з телефоном. Фото: pixabay
Діти з телефоном. Фото: pixabay

Для дітей до двох років краще не проводити час перед екраном або з телефоном взагалі. Для дітей старше двох років такий час має обмежуватися 60 хвилинами. Ще краще і корисніше - шукати інший спосіб проводити час для малюка.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Звісно, буває важко втримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. Подивитися мультики чи погратися телефоном - чи не найпопулярніші опції. Втім, дозволяти малюкам годинами бавитися ґаджетами - не найкраща ідея. Особливо, коли йдеться про здоров’я", - пояснила Супрун.

Універсальна порада від Супрун як для дорослих, так і дітей - бути рухливими якомога більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків або гри на телефоні не входять до цього переліку.

З рекомендацій з фізичної активності, за порадами Супрун, важливо наступне:

  • Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися - інтерактивні ігри на підлозі.
  • Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети.
  • Небажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.
  • Для дітей від двох років та старших потрібно проводити близько 3-х годин в русі. Активність може бути різної інтенсивності - гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.
  • Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтесь щось читати чи розповідати. Або ж заохотити її грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення чи співу. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

Як пояснює Супрун, рухова активність впливає не лише на фізичне розвиток дитини. Зокрема на розумові здібності, здатність концентруватись та будувати соціальні контакти. В активній грі діти схильні бути дружніми та відкритими, краще налагоджувати контакти та способи взаємодії з іншими дітьми. Залучати малюка бути активним потрібно починати чим раніш.

"Діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку та дотримуватись її вже в дорослому житті. І навпаки. Якщо ви будете проводити багато часу, переглядаючи телевізор, існує ймовірність, що дитина вподобає цю звичку та буде менш рухливою", - попередила Супрун.

Також вона нагадала про важливість повноцінного сну: немовлята повинні мати 14-17 годин сну (у віці 0-3 місяці) або 12-16 годин (у віці 4-11 місяців). Діти у віці від 1 до 2 років - 11-14 годин гарного сну з регулярним часом на пробудження і нічний сон. Дітям від 3 років потрібно спати не менше 10-13 годин.

Коротша тривалість сну пов'язана з вищими ризиками мати зайву вагу, порушенням емоційної регуляції та зросту. Що менше сну, то більша ймовірність, що дитина проводитиме час перед екраном та хотітиме грати з ґаджетами.

"Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини.", - резюмувала Супрун.

Також в.о. міністра, пояснюючи, чому дітям не варто проводити багато часу з гаджетами, згадала популярний мем "діти бідкаються, батьки розводять руками".

Фраза стала популярною після регулярної згадки в YouTube-шоу "Телебачення Торонто" Майкла Щура, де була представлена нарізка з різних телевізійних сюжетів України за різні роки, в кожному з яких звучало "люди бідкаються, чиновники розводять руками".

Супрун ж перефразувала мем під поширену проблему батьків і дітей.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун порадила батькам лепетати з дітьми і розповіла, як боротися зі стресом.

Раніше Супрун розвіяла міф про те, що нервові клітини не відновлюються.

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