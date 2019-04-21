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21 апреля 2019, воскресенье, 18:18 1775
Общество 2019-04-21T18:18:22+03:00
Українські Новини
Супрун развеяла миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются

Супрун развеяла миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла очередной миф о нервных клетках. По словам Супрун, нейроны погибают, однако потом рождаются новые. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Часто говорят: "Не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются". А что, если мы уже потратили множество нейронов (нервных клеток), хотя бы за последние бурные недели? На самом деле все не так катастрофически. Да, нейроны погибают. Но потом рождаются новые",  – написала Супрун.

Так, Супрун отметила, что нейроны погибают и рождаются всю нашу жизнь, хотя и с разной интенсивностью. У людей нейрогенез (образование новых нейронов) интенсивное в детстве. При этом нейроны погибают, прежде всего, не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголь, выхлопные газы, недостаток движения, и даже обучения и общения.

"Пока жив, мозг постоянно строит нейронные сети. Поэтому наша задача - поддерживать здоровье мозга, чтобы ему было легче это делать. Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции собой является не жизнь в собственной скорлупе, где нет ни стрессов, ни радости, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс", - добавила Супрун.

Также Супрун подчеркнула, что стресс не убивает нейроны, но может вызвать временное уменьшение объема мозга.

"В это можно поверить - ведь нервная и гормональная реакция на стресс это эволюционное приспособление. Реакция на стресс помогает нам переживать трудные времена, приспосабливаться, мобилизоваться и быстро учиться, а не убивает. С другой стороны, тот факт, что нейрогенез может длиться всю жизнь, то есть "нервные клетки восстанавливаются", известный еще с 1960-х и находит новые и новые подтверждения в наше время", - отмечает Супрун.

По словам Супрун, даже после потери части мозга вследствие травмы некоторые люди могут продлить полноценную жизнь.

"Известен случай Финеаса Гейджа, который травмировался во время прокладки железнодорожного пути - металлическая арматура прошла через его череп и челюсть, он достал ее и пришел к врачу. Финеас потерял глаз, часть префронтальной коры и свой добрый нрав. Он был сначала очень агрессивным и не контролировал себя, но впоследствии научился овладевать свое состояние и прожил достаточно полноценную жизнь", - добавила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развеяла мифы о "волшебном" действии ноотропов на мозг.

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