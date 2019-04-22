Супрун рассказала, как бороться со стрессом

Хронический стресс ухудшает работу нейронных сетей и вносит свой вклад в развитие нейродегенеративных болезней.

Об этом говорится в сообщении на странице исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Исследования показывают, что многие вещи портят нам здоровье, потому что мы сами так решили. По сравнению с пленом в российской тюрьме, пробка по дороге домой - это не причина нервничать. А жизненные неурядицы стоит воспринимать как вызовы, а не медленную смерть из-за стресса", - говорится в нем.

Также Супрун дала советы, чтобы помочь своему организму позаботиться о нейронах и остальном теле:

Пребывание на природе хотя бы 20 минут снижает уровень кортизола. Идите на природу. В Британии даже прописывают наблюдения за птицами в качестве терапевтического средства при гипертензии, заболеваниях сердца и "стрессе".

Любимые люди помогают пережить сложные моменты - наше тело иначе реагирует на стресс или сложные задачи, если мы чувствуем поддержку.

Умейте распознать симптомы выгорания, чтобы не допустить стрессовой ситуации.

Соблюдайте режим дня, старайтесь ложиться и вставать в более или менее комфортное для вас время.

Занимайтесь спортом или танцами. Бег на длинные дистанции или даже хождение пешком заставляют мозг выделять фактор роста нервов (brain-derived neurotrophic factor). Он помогает нейронам и сетчатке глаза выживать.

Людям старшего возраста лучше танцевать, чем бегать, если речь идет о здоровье мозга.

Убирайте или работайте в саду. Ненавистная уборка может пригодиться, если речь идет о преодолении стрессовой ситуации. Пока мы убираем, следует думать о самой работе, то, как все упорядочивается и становится лучше. Так мы отвлекаемся и делаем что-то конструктивное.

Правильно питайтесь. "Правильно" означает, что вы едите простые продукты преимущественно растительного происхождения, не переедайте и не заедайте стресс, и в вашем рационе присутствуют растительные и животные белки и жиры, сложные углеводы, и достаточно жидкости.

А вот пить из-за печали не стоит. В исследовании, которое длилось более 30 лет, выяснилось, что усыхание гиппокампа и ухудшение памяти наблюдалось прежде всего у людей, которые хронически употребляли алкоголь. Те, кто ежедневно пил четыре или более доз алкоголя, портили память в шесть раз сильнее, чем те, которые не пили вообще. Люди, которые потребляли алкоголя, но умеренно, рисковали втрое больше по сравнению с трезвенниками.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун развеяла миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются, а также развеяла мифы о "волшебном" действии ноотропов на мозг.

Кроме того, Супрун рассказала, какие права имеют украинцы в медучреждениях.