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28 квітня 2019, неділя, 21:48 53
Події 2019-04-29T10:08:21+03:00
Українські Новини
Масове "мінування" львівських храмів на Великдень: поліція почала розслідування

Масове "мінування" львівських храмів на Великдень: поліція почала розслідування

Храм. Фото: heaclub
Храм. Фото: heaclub

Поліція 28 квітня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування 7 храмів у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту поліції 28 квітня у другій половині дня.

При цьому невідомий не висував жодних вимог.

На місце події прибули вибухотехніки і співробітники поліції.

Місце події було огороджено, також була виставлена охорона.

Були евакуйовані відвідувачі церков.

Після огляду території вибухівка не була виявлена.

Ведуться пошуки невідомого, який повідомив про замінування.

Як повідомляли Українські Новини, церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

Поліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.

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