Масове "мінування" львівських храмів на Великдень: поліція почала розслідування

Поліція 28 квітня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування 7 храмів у Львові.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nПовідомлення про мінування надійшло на електронну пошту поліції 28 квітня у другій половині дня.\r\nПри цьому невідомий не висував жодних вимог.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки і співробітники поліції.\r\nМісце події було огороджено, також була виставлена охорона.\r\nБули евакуйовані відвідувачі церков.\r\nПісля огляду території вибухівка не була виявлена.\r\nВедуться пошуки невідомого, який повідомив про замінування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.\r\nПоліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.