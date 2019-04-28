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28 апреля 2019, воскресенье, 18:34 46
Происшествия 2019-04-28T18:37:38+03:00
Українські Новини
Во Львове неизвестный сообщил о минировании храмов в центре города

Во Львове неизвестный сообщил о минировании храмов в центре города

Неизвестный 28 апреля около 18:00 сообщил о минировании 5 храмов в центре Львова. Об этом говорится в сообщении "Горячей линии города Львова" Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"По информации ГосЧС, поступила информация о минировании храмов", - говорится в сообщении.

Информация поступила в полицию на электронную почту.

По предварительным данным, неизвестный сообщил о минировании костела Бернардинов на ул. Соборной, 5А, Преображенского храма на ул. Краковской, 21, Свято-Троицкого храма на ул. Антоновича, 100, церкви Святого Андрея на ул. Соборной, 5 и храма Петра и Павла на ул. Театральная, 11.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод", входящего в государственный концерн "Укроборонпром".

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