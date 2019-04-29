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  • 1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця
29 квітня 2019, понеділок, 06:00 68
Життя 2019-04-29T08:49:20+03:00
Українські Новини
1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця

1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця

Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні аж до початку травня.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, в понеділок, 29 квітня, дощі, місцями з грозами пройдуть у більшості областей України. Суха погода утримається хіба що в південній частині країни.

На Півночі, Заході і в більшості східних областей України 29 квітня очікується +10... +15 градусів.

"Тому ревні шанувальники Обливаного понеділка добре подумайте. Може, краще віддайте ваш ентузіазм дощу і хмарам", - попередила синоптик.

На півдні і на значній частині території центральних областей ще тепло, +18... +25 градусів.

"Кияни! На навколишню великодню красу квітів, дерев, кущів і юної свіжої травички можна буде милуватися. Але радше з вікон будинків або автомобілів", - написала Діденко.

Вона уточнила, що в понеділок в столиці буде йти дощ, буде серйозно вітряно і похолодає до +11... +14 градусів.

30 квітня дощ може притихнути, десь навіть прояснення з'являться, але все одно буде холодно.

Першого травня холодна погода в Києві залишиться, а дощі литимуть з новою силою. У столицю прийде циклон.

"Тому ретельно, розумно і згідно з прогнозом плануйте нюх квітів у парках, біг з сачком за метеликами на природі, акробатичні етюди на городі, розмір аптечки в сумці і гардеробні нюанси. Я вже бачила таких людей, яких нечасто і в спекотному липні побачиш. Словом, не мерзнете, не мокніть, довіряйте прогнозам погоди, людям і собі", - резюмувала синоптик.

Погода. Фото: Наталка ДіденкоПогода. Фото: Наталка Діденко

Як повідомляли Українські Новини, після Великодня погода в Україні зміниться.

Раніше синоптик дала прогноз до кінця місяця.

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