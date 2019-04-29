1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні аж до початку травня.\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в Facebook.\r\nТак, в понеділок, 29 квітня, дощі, місцями з грозами пройдуть у більшості областей України. Суха погода утримається хіба що в південній частині країни.\r\nНа Півночі, Заході і в більшості східних областей України 29 квітня очікується +10... +15 градусів.\r\n"Тому ревні шанувальники Обливаного понеділка добре подумайте. Може, краще віддайте ваш ентузіазм дощу і хмарам", - попередила синоптик.\r\nНа півдні і на значній частині території центральних областей ще тепло, +18... +25 градусів.\r\n"Кияни! На навколишню великодню красу квітів, дерев, кущів і юної свіжої травички можна буде милуватися. Але радше з вікон будинків або автомобілів", - написала Діденко.\r\nВона уточнила, що в понеділок в столиці буде йти дощ, буде серйозно вітряно і похолодає до +11... +14 градусів.\r\n30 квітня дощ може притихнути, десь навіть прояснення з'являться, але все одно буде холодно.\r\nПершого травня холодна погода в Києві залишиться, а дощі литимуть з новою силою. У столицю прийде циклон.\r\n"Тому ретельно, розумно і згідно з прогнозом плануйте нюх квітів у парках, біг з сачком за метеликами на природі, акробатичні етюди на городі, розмір аптечки в сумці і гардеробні нюанси. Я вже бачила таких людей, яких нечасто і в спекотному липні побачиш. Словом, не мерзнете, не мокніть, довіряйте прогнозам погоди, людям і собі", - резюмувала синоптик.\r\nПогода. Фото: Наталка Діденко\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після Великодня погода в Україні зміниться.\r\nРаніше синоптик дала прогноз до кінця місяця.