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28 квітня 2019, неділя, 16:30 58
Події 2019-04-29T08:15:05+03:00
Українські Новини
На Дарниці в Києві зіткнулися Suzuki і Fiat, постраждали двоє дітей

На Дарниці в Києві зіткнулися Suzuki і Fiat, постраждали двоє дітей

У Дарницькому районі Києва на Харківському шосе зіткнулися Suzuki і Fiat. Постраждали двоє дітей, яких госпіталізували з підозрою на струс мозку.

Про це повідомив "Інформатор".

Так, аварія сталася близько 10:30.

"Співробітники поліції повідомили, що Fiat рухався по Харківському шосе у бік проспекту Миколи Бажана. У цей момент Suzuki їхав в протилежному напрямку і спробував здійснити поворот на світлофорі", - сказано в повідомленні.

"Японець" не пропустив "італійця", в результаті чого вони зіткнулися, від удару у Fiat відпав передній бампер і сильно була пошкоджена передня частина. У ймовірного винуватця аварії пошкоджено бічні двері.

Діти, які знаходились в салоні Fiat, отримали травми голови – в обох підозри на струс мозку. У дівчинки, крім цього, перелом носа.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований.

В Києві Subaru вилетів на тротуар, збив пішохода і застряг на колії.

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