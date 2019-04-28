На Дарниці в Києві зіткнулися Suzuki і Fiat, постраждали двоє дітей

У Дарницькому районі Києва на Харківському шосе зіткнулися Suzuki і Fiat. Постраждали двоє дітей, яких госпіталізували з підозрою на струс мозку.

Про це повідомив "Інформатор".

Так, аварія сталася близько 10:30.

"Співробітники поліції повідомили, що Fiat рухався по Харківському шосе у бік проспекту Миколи Бажана. У цей момент Suzuki їхав в протилежному напрямку і спробував здійснити поворот на світлофорі", - сказано в повідомленні.

"Японець" не пропустив "італійця", в результаті чого вони зіткнулися, від удару у Fiat відпав передній бампер і сильно була пошкоджена передня частина. У ймовірного винуватця аварії пошкоджено бічні двері.

Діти, які знаходились в салоні Fiat, отримали травми голови – в обох підозри на струс мозку. У дівчинки, крім цього, перелом носа.

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