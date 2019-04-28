Турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі

Зеленський на відпочинку в Туреччині. Фото: Анадолу

Зеленський на відпочинку в Туреччині. Фото: Анадолу

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, відпочиває разом з родиною в курортному районі Бодрум на південно-заході Туреччини.

Як пише в неділю турецьке агентство "Анадолу", політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів в кварталі Гюверджинлік.

Зеленський на відпочинку в Туреччині. Фото: Анадолу

Напередодні ввечері Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

Зеленський весело провів час, жартував з співробітниками ресторанами і навіть на час зайняв місце кухаря, пожарив м'ясо на грилі.

В ресторан був допущений лише фотограф агентства "Анадолу".

В районі готелю і об'єктів, які відвідує новообраний президент України були прийняті особливі заходи безпеки.

Телевізійний комік Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, заручившись підтримкою 73,22 відсотків виборців. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 24,45 відсотків голосів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський полетів в Туреччину на вихідні.

Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

Зеленський поміняв ім'я на Facebook, тому що так захотіли його передплатники.