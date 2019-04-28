Турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, відпочиває разом з родиною в курортному районі Бодрум на південно-заході Туреччини.\r\nЯк пише в неділю турецьке агентство "Анадолу", політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів в кварталі Гюверджинлік.\r\nЗеленський на відпочинку в Туреччині. Фото: Анадолу\r\nНапередодні ввечері Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.\r\nЗеленський весело провів час, жартував з співробітниками ресторанами і навіть на час зайняв місце кухаря, пожарив м'ясо на грилі.\r\n\r\nВ ресторан був допущений лише фотограф агентства "Анадолу".\r\nВ районі готелю і об'єктів, які відвідує новообраний президент України були прийняті особливі заходи безпеки.\r\n\r\nТелевізійний комік Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, заручившись підтримкою 73,22 відсотків виборців. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 24,45 відсотків голосів.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський полетів в Туреччину на вихідні.\r\nЗеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.\r\nЗеленський поміняв ім'я на Facebook, тому що так захотіли його передплатники.