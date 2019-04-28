Під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий

Увечері в суботу, 27 квітня, в одному з житлових будинків Вознесенська внаслідок вибуху загинув господар, 55-річний військовий.\r\nПро це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.\r\nПро подію в поліцію повідомила сусідка загиблого, коли почула гучний хлопок. На місце події прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби.\r\nНа тілі загиблого експерт виявив пошкодження, характерні при спрацюванні вибухового пристрою. А вибухотехніки виявили на місці трагедії уламки, імовірно, від гранати Ф-1.\r\nДо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство") з позначкою "нещасний випадок".\r\n\r\nВибух гранати.\r\nНагадаємо, чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.\r\nТакож у суботу в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.