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28 квітня 2019, неділя, 10:15 15
Події 2019-04-28T13:00:02+03:00
Українські Новини
Під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий

Під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий

Вибух гранати.
Вибух гранати.

Увечері в суботу, 27 квітня, в одному з житлових будинків Вознесенська внаслідок вибуху загинув господар, 55-річний військовий.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Про подію в поліцію повідомила сусідка загиблого, коли почула гучний хлопок. На місце події прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби.

На тілі загиблого експерт виявив пошкодження, характерні при спрацюванні вибухового пристрою. А вибухотехніки виявили на місці трагедії уламки, імовірно, від гранати Ф-1.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство") з позначкою "нещасний випадок".

Вибух гранати.Вибух гранати.

Нагадаємо, чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.

Також у суботу в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.

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