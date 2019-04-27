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27 квітня 2019, субота, 17:28 21
Силові структури 2019-04-28T09:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві на великодні свята вийдуть на службу півтори тисячі правоохоронців

У Києві на великодні свята вийдуть на службу півтори тисячі правоохоронців

Близько 1,5 тис. правоохоронців забезпечуватимуть охорону правопорядку в Києві на великодні свята.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Протягом двох днів богослужіння в Києві будуть проходити в 168 культових спорудах. Для належного підтримання правопорядку біля храмів і церков будуть нести службу понад 1 500 правоохоронців, включаючи бійців Національної гвардії, а також залучатимуться викладачі та курсанти Національної академії внутрішніх справ", - сказано в ньому.

У релігійних спорудах з 16:00 суботи чергуватимуть посилені наряди поліції, групи швидкого реагування та автопатрулі.

Зазначається, що в суботу в поліцію надійшло неправдиве повідомлення про мінування Володимирського собору.

У зв'язку з цим створено додаткові групи фахівців вибухотехнічної служби, який відразу виїжджатимуть на місця для перевірки.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.

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