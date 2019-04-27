Експерт запевнив, що дефіциту дизпалива не буде

Колапсу на ринку нафтопродуктів у зв'язку з припиненням поставок палива в Україну з Білорусі не буде. Таку думку озвучив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомляє "Сьогодні".

"Дефіциту палива точно не буде. Про це можна говорити впевнено. А ось (давати прогноз, - ред.) по цінах складніше, оскільки є кілька варіантів. Все залежить від того, чи будуть відновлені поставки з Білорусі, якщо так, то в якому обсязі, при цьому потрібно врахувати зростання цін на нафту в світі", – сказав він.

Скорочення обсягів поставок з Білорусі, за словами Куюна, може мати негативні наслідки.

"Якщо постачання не поновлять в нормальних обсягах, потрібно буде завозити більше пального з морських портів, тоді воно буде дорожче на 1 – 1,5 грн", – зазначив експерт.

Сергій Куюн також підкреслив: криза з російською нафтою показала, що Україна повинна працювати в трьох напрямках. Зокрема:

розвивати нафтопереробну галузь;

стимулювати імпорт з моря;

створити в країні запаси нафтопродуктів.

При цьому, реалізація цих завдань не вимагає спеціальних програм фінансування, додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, оптові ціни на дизпаливо злетіли відразу на 6%.

У квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

Вчора, 25 квітня, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива до України та Польщі.