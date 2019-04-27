Експерт запевнив, що дефіциту дизпалива не буде

Колапсу на ринку нафтопродуктів у зв'язку з припиненням поставок палива в Україну з Білорусі не буде. Таку думку озвучив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомляє "Сьогодні".\r\n"Дефіциту палива точно не буде. Про це можна говорити впевнено. А ось (давати прогноз, - ред.) по цінах складніше, оскільки є кілька варіантів. Все залежить від того, чи будуть відновлені поставки з Білорусі, якщо так, то в якому обсязі, при цьому потрібно врахувати зростання цін на нафту в світі", – сказав він.\r\nСкорочення обсягів поставок з Білорусі, за словами Куюна, може мати негативні наслідки.\r\n"Якщо постачання не поновлять в нормальних обсягах, потрібно буде завозити більше пального з морських портів, тоді воно буде дорожче на 1 – 1,5 грн", – зазначив експерт.\r\nСергій Куюн також підкреслив: криза з російською нафтою показала, що Україна повинна працювати в трьох напрямках. Зокрема:\r\n\r\nрозвивати нафтопереробну галузь;\r\nстимулювати імпорт з моря;\r\nстворити в країні запаси нафтопродуктів.\r\n\r\nПри цьому, реалізація цих завдань не вимагає спеціальних програм фінансування, додав експерт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, оптові ціни на дизпаливо злетіли відразу на 6%.\r\nУ квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.\r\nВчора, 25 квітня, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива до України та Польщі.