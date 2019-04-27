Великодні паски-2019: найсмачніші і найлегші способи приготування глазурі

Завтра, 28 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень. В останній день перед торжеством майже в кожному будинку проводяться останні приготування. Одним з найважливіших символів свята є великодні паски, які багато господині випікають самостійно, намагаючись придумати щось оригінальне. Українські Новини зібрали найсмачніші та найпростіші рецепти глазурі для пасок.

Білкова глазур

Білкова глазур є найпоширенішою і найлегшою у приготуванні. Її плюс також і в мінімальній кількості інгредієнтів.

Інгредієнти:

- яєчний білок (1 шт);

- цукрова пудра (225 г).

Спосіб приготування:

Відокремити білок від жовтка. Білок збити в міцну піну. Додати половину цукрової пудри і збити до повної гладкості. Додати решту пудру і ретельно перемішати. Перед використанням дати глазурі постояти близько 10 хвилин.

Ванільна глазур

Інгредієнти:

- цукрова пудра (1 склянка);

- тепла вода (3 ст. л);

- ванільний екстракт (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Цукрову пудру потрібно просіяти в сотейник, додати в неї воду і ванільний екстракт. Нагріти цю суміш приблизно до 40 С, помішуючи лопаткою.

Порада: в глазур можна додати ще трохи води, якщо вона виходить дуже густою, а якщо рідкою – цукрової пудри.

Шоколадна глазур

Інгредієнти:

- какао-порошок (2 ст. л.);

- цукор (3 ст. л.);

- молоко (2-3 ст. л);

- вершкове масло (50 г).

Спосіб приготування:

Для початку потрібно змішати віночком в сотейнику какао, цукор і молоко. Потім поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити суміш до тих пір, поки не розчиниться цукор. Додати вершкове масло і перемішати. Перед використанням остудити до кімнатної температури.

Желатинова глазур

Інгредієнти:

- дрібний цукор (1 склянка);

- желатин (1 ч. л.);

- лимонний сік (кілька крапель);

- ванілін;

- вода (6 ст. л.).

Спосіб приготування:

Швидкорозчинний желатин залити 2 ст. л. води і залишити набухати на 5-10 хвилин. Решту воду змішати з цукром і ваніліном. Варити на повільному вогні і помішувати до розчинення цукру. Набряклий желатин додати в цукровий сироп. Важливо, щоб сироп не був киплячим. Все перемішати і збити міксером, поки маса не побіліє і не стане пишною. Лимонний сік додати за бажанням. Перед використанням дати глазурі охолонути (близько 10 хвилин).

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