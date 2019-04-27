Великодні паски-2019: найсмачніші і найлегші способи приготування глазурі

Завтра, 28 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень. В останній день перед торжеством майже в кожному будинку проводяться останні приготування. Одним з найважливіших символів свята є великодні паски, які багато господині випікають самостійно, намагаючись придумати щось оригінальне. Українські Новини зібрали найсмачніші та найпростіші рецепти глазурі для пасок.\r\nБілкова глазур\r\nБілкова глазур є найпоширенішою і найлегшою у приготуванні. Її плюс також і в мінімальній кількості інгредієнтів.\r\nІнгредієнти:\r\n- яєчний білок (1 шт);\r\n- цукрова пудра (225 г).\r\nСпосіб приготування:\r\n\r\nВідокремити білок від жовтка.\r\nБілок збити в міцну піну.\r\nДодати половину цукрової пудри і збити до повної гладкості.\r\nДодати решту пудру і ретельно перемішати.\r\nПеред використанням дати глазурі постояти близько 10 хвилин.\r\n\r\nВанільна глазур\r\nІнгредієнти:\r\n- цукрова пудра (1 склянка);\r\n- тепла вода (3 ст. л);\r\n- ванільний екстракт (1 ч. л.).\r\nСпосіб приготування:\r\n\r\nЦукрову пудру потрібно просіяти в сотейник, додати в неї воду і ванільний екстракт.\r\nНагріти цю суміш приблизно до 40 С, помішуючи лопаткою.\r\n\r\nПорада: в глазур можна додати ще трохи води, якщо вона виходить дуже густою, а якщо рідкою – цукрової пудри.\r\nШоколадна глазур\r\nІнгредієнти:\r\n- какао-порошок (2 ст. л.);\r\n- цукор (3 ст. л.);\r\n- молоко (2-3 ст. л);\r\n- вершкове масло (50 г).\r\nСпосіб приготування:\r\n\r\nДля початку потрібно змішати віночком в сотейнику какао, цукор і молоко.\r\nПотім поставити на вогонь і довести до кипіння.\r\nВарити суміш до тих пір, поки не розчиниться цукор.\r\nДодати вершкове масло і перемішати.\r\nПеред використанням остудити до кімнатної температури.\r\n\r\nЖелатинова глазур\r\nІнгредієнти:\r\n- дрібний цукор (1 склянка);\r\n- желатин (1 ч. л.);\r\n- лимонний сік (кілька крапель);\r\n- ванілін;\r\n- вода (6 ст. л.).\r\nСпосіб приготування:\r\n\r\nШвидкорозчинний желатин залити 2 ст. л. води і залишити набухати на 5-10 хвилин.\r\nРешту воду змішати з цукром і ваніліном.\r\nВарити на повільному вогні і помішувати до розчинення цукру.\r\nНабряклий желатин додати в цукровий сироп. Важливо, щоб сироп не був киплячим. Все перемішати і збити міксером, поки маса не побіліє і не стане пишною.\r\nЛимонний сік додати за бажанням.\r\nПеред використанням дати глазурі охолонути (близько 10 хвилин).\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомляли, які святкові паски пропонують магазини, і за скільки продають головний символ Великодня-2019.\r\nТим часом, шеф-кухар розповів про секрети приготування паски.