підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 квітня 2019, субота, 06:00 151
Життя 2019-04-27T13:16:11+03:00
Українські Новини
Великодні паски-2019: найсмачніші і найлегші способи приготування глазурі

Великодні паски-2019: найсмачніші і найлегші способи приготування глазурі

Святкова паска. Фото: Smachno.ua
Святкова паска. Фото: Smachno.ua

Завтра, 28 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень. В останній день перед торжеством майже в кожному будинку проводяться останні приготування. Одним з найважливіших символів свята є великодні паски, які багато господині випікають самостійно, намагаючись придумати щось оригінальне. Українські Новини зібрали найсмачніші та найпростіші рецепти глазурі для пасок.

Білкова глазур

Білкова глазур є найпоширенішою і найлегшою у приготуванні. Її плюс також і в мінімальній кількості інгредієнтів.

Інгредієнти:

- яєчний білок (1 шт);

- цукрова пудра (225 г).

Спосіб приготування:

  1. Відокремити білок від жовтка.
  2. Білок збити в міцну піну.
  3. Додати половину цукрової пудри і збити до повної гладкості.
  4. Додати решту пудру і ретельно перемішати.
  5. Перед використанням дати глазурі постояти близько 10 хвилин.

Ванільна глазур

Інгредієнти:

- цукрова пудра (1 склянка);

- тепла вода (3 ст. л);

- ванільний екстракт (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

  1. Цукрову пудру потрібно просіяти в сотейник, додати в неї воду і ванільний екстракт.
  2. Нагріти цю суміш приблизно до 40 С, помішуючи лопаткою.

Порада: в глазур можна додати ще трохи води, якщо вона виходить дуже густою, а якщо рідкою – цукрової пудри.

Шоколадна глазур

Інгредієнти:

- какао-порошок (2 ст. л.);

- цукор (3 ст. л.);

- молоко (2-3 ст. л);

- вершкове масло (50 г).

Спосіб приготування:

  1. Для початку потрібно змішати віночком в сотейнику какао, цукор і молоко.
  2. Потім поставити на вогонь і довести до кипіння.
  3. Варити суміш до тих пір, поки не розчиниться цукор.
  4. Додати вершкове масло і перемішати.
  5. Перед використанням остудити до кімнатної температури.

Желатинова глазур

Інгредієнти:

- дрібний цукор (1 склянка);

- желатин (1 ч. л.);

- лимонний сік (кілька крапель);

- ванілін;

- вода (6 ст. л.).

Спосіб приготування:

  1. Швидкорозчинний желатин залити 2 ст. л. води і залишити набухати на 5-10 хвилин.
  2. Решту воду змішати з цукром і ваніліном.
  3. Варити на повільному вогні і помішувати до розчинення цукру.
  4. Набряклий желатин додати в цукровий сироп. Важливо, щоб сироп не був киплячим. Все перемішати і збити міксером, поки маса не побіліє і не стане пишною.
  5. Лимонний сік додати за бажанням.
  6. Перед використанням дати глазурі охолонути (близько 10 хвилин).

Раніше Українські Новини повідомляли, які святкові паски пропонують магазини, і за скільки продають головний символ Великодня-2019.

Тим часом, шеф-кухар розповів про секрети приготування паски.

Більше новин про: Паска Великдень 2019 Глазур для паски

Архів
Новини
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку 12:00
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok