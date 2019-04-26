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26 квітня 2019, пʼятниця, 20:29 30
Суспільство 2019-04-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
В зоні ООС 13 обстрілів, поранені двоє військових

В зоні ООС 13 обстрілів, поранені двоє військових

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів, що беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 26 квітня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українськi Новини.

"Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник обстріляв із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти позиції біля населеного пункту Павлопіль, із мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Піски, з протитанкових ракетних комплексів - у районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка, з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка і Чермалик, із великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції в районі населеного пункту Луганське з мінометів калібру 82 мм і озброєння бойових машин піхоти - в районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм - у районі міста Світлодарськ.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомляють у прес-центрі.

На обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня у відповідь на застосування забороненої зброї військові знищили двох окупантів.

Раніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.

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