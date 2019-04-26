На заправках ціни на бензин і дизпаливо підскочили

У понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 3,58-3,76% до 28,70-29,82 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 3,76% з 27,66 до 28,70 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 3,58% з 28,79 до 29,82 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 підвищилися на 2,57% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 підвищилися на 2,51% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 22-26 квітня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 26 квітня\r\nСередня ціна на 22 квітня\r\n26 квітня у % до 22 квітня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n28,70\r\n27,66\r\n103,76\r\n\r\n\r\nА-95\r\n29,82\r\n28,79\r\n103,58\r\n\r\n\r\n\r\nУ понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 3,86% з 28,26 до 29,35 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 1,49% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 22-26 квітня, гривень \/ літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 26 квітня\r\nСередня ціна на 22 квітня\r\n26 квітня в % до 22 квітня\r\n\r\n\r\nДП\r\n29,35\r\n28,26\r\n103,86\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.\r\nТим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.