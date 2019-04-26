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26 квітня 2019, пʼятниця, 17:10 23
Економіка 2019-04-26T22:30:04+03:00
Українські Новини
На заправках ціни на бензин і дизпаливо підскочили

На заправках ціни на бензин і дизпаливо підскочили

У понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 3,58-3,76% до 28,70-29,82 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 3,76% з 27,66 до 28,70 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 3,58% з 28,79 до 29,82 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 підвищилися на 2,57% з 27,98 гривень/літр, на А-95 підвищилися на 2,51% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 22-26 квітня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 26 квітня Середня ціна на 22 квітня 26 квітня у % до 22 квітня
А-76/80
А-92 28,70 27,66 103,76
А-95 29,82 28,79 103,58

У понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 3,86% з 28,26 до 29,35 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 1,49% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 22-26 квітня, гривень / літр:

Назва продукту Середня ціна на 26 квітня Середня ціна на 22 квітня 26 квітня в % до 22 квітня
ДП 29,35 28,26 103,86

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

Тим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.

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