Оптові ціни на бензин і дизпаливо продовжують зростати

У понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня великооптові ціни на бензин А-92 і А-95 (імпорт) підвищилися на 4,18-4,47% до 33 814-35 338 гривень за тонну.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nСередні великооптові ціни на бензин А-92 підвищилися на 4,47% з 32 367 до 33 814 гривень за тонну.\r\nСередні великооптові ціни на бензин А-95 (імпорт) підвищилися на 4,18% з 33 921 до 35 338 гривень за тонну.\r\nЗ початку 2019 року великооптові ціни на бензин А-92 підвищилися на 22,89% з 27 515 гривень\/тонна, а на бензин А-95 підвищилися на 21,36% з 29 118 гривень\/тонна.\r\nВеликооптові ціни на бензин 22-26 квітня, гривень\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 26 квітня\r\nСередня ціна на 22 квітня\r\nзміни до 22.04.2019\r\n\r\n\r\nА-92\r\n33 814\r\n32 367\r\n1 447\r\n\r\n\r\nА-95 (імпорт)\r\n35 338\r\n33 921\r\n1 417\r\n\r\n\r\n\r\nТим часом великооптові ціни на зимове дизельне паливо підвищилися на 13,27% з 27 746 до 31 427 гривень за тонну.\r\nЗ початку 2019 року великооптові ціни на зимове дизельне паливо підвищилися на 22,01% з 25 758 гривень\/тонна.\r\nВеликооптові ціни на дизпаливо 22-26 квітня, гривень\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 26 квітня\r\nСередня ціна на 22 квітня\r\nЗміна до 22.04.2019\r\n\r\n\r\nДП (зимове)\r\n31 427\r\n27 746\r\n3 681\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.\r\nТим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.