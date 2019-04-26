Оптові ціни на бензин і дизпаливо продовжують зростати

У понеділок-п'ятницю, 22-26 квітня великооптові ціни на бензин А-92 і А-95 (імпорт) підвищилися на 4,18-4,47% до 33 814-35 338 гривень за тонну.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Середні великооптові ціни на бензин А-92 підвищилися на 4,47% з 32 367 до 33 814 гривень за тонну.

Середні великооптові ціни на бензин А-95 (імпорт) підвищилися на 4,18% з 33 921 до 35 338 гривень за тонну.

З початку 2019 року великооптові ціни на бензин А-92 підвищилися на 22,89% з 27 515 гривень/тонна, а на бензин А-95 підвищилися на 21,36% з 29 118 гривень/тонна.

Великооптові ціни на бензин 22-26 квітня, гривень/тонна:

Назва продукту Середня ціна на 26 квітня Середня ціна на 22 квітня зміни до 22.04.2019 А-92 33 814 32 367 1 447 А-95 (імпорт) 35 338 33 921 1 417

Тим часом великооптові ціни на зимове дизельне паливо підвищилися на 13,27% з 27 746 до 31 427 гривень за тонну.

З початку 2019 року великооптові ціни на зимове дизельне паливо підвищилися на 22,01% з 25 758 гривень/тонна.

Великооптові ціни на дизпаливо 22-26 квітня, гривень/тонна:

Назва продукту Середня ціна на 26 квітня Середня ціна на 22 квітня Зміна до 22.04.2019 ДП (зимове) 31 427 27 746 3 681

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

Тим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.