У суботу перед Великоднем очікуються грози і 27-градусна спека

Життя

27 квітня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, в Житомирській області короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +18...+25 градусів, в Одеській області +16...+21 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Великдень, а передвеликодній тиждень буде сонячним.

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