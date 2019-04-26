підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 15:32 40 Карта
Життя 2019-04-27T12:00:08+03:00
Українські Новини
У суботу перед Великоднем очікуються грози і 27-градусна спека

У суботу перед Великоднем очікуються грози і 27-градусна спека

Спека. Фото: bun.com
Спека. Фото: bun.com

27 квітня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, в Житомирській області короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +18...+25 градусів, в Одеській області +16...+21 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Великдень, а передвеликодній тиждень буде сонячним.

Тим часом антициклон змінить дощовий фронт і похолодання: синоптик дала прогноз на великодні вихідні.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні Погода на вихідних погода на Великдень

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok