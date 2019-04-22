Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю

Несмотря на ночные заморозки, в понедельник, 22 апреля, в Украине будет солнечно, лишь кое-где на западе страны пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Диденко, теплая погода достигнет в понедельник +12…+17 градусов.

В Киеве день ожидается малооблачным и солнечным, в течение дня предполагается +14…+16 градусов.

"На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - рассказала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

Также в Украине І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.

При этом ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится: синоптик дал долгосрочный прогноз на Страстную неделю.