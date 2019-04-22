Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю

Несмотря на ночные заморозки, в понедельник, 22 апреля, в Украине будет солнечно, лишь кое-где на западе страны пройдет небольшой дождь.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо словам Диденко, теплая погода достигнет в понедельник +12…+17 градусов.\r\nВ Киеве день ожидается малооблачным и солнечным, в течение дня предполагается +14…+16 градусов.\r\n"На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - рассказала Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.\r\nТакже в Украине І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.\r\nПри этом ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится: синоптик дал долгосрочный прогноз на Страстную неделю.