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22 апреля 2019, понедельник, 06:00 3752 Карта
Жизнь 2019-04-22T06:00:02+03:00
Українські Новини
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю

Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю

Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

Несмотря на ночные заморозки, в понедельник, 22 апреля, в Украине будет солнечно, лишь кое-где на западе страны пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Диденко, теплая погода достигнет в понедельник +12…+17 градусов.

В Киеве день ожидается малооблачным и солнечным, в течение дня предполагается +14…+16 градусов.

"На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - рассказала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

Также в Украине І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.

При этом ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится: синоптик дал долгосрочный прогноз на Страстную неделю.

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