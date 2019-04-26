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26 квітня 2019, пʼятниця, 11:41 17
Події 2019-06-15T04:05:59+03:00
Українські Новини
З Кабміну, Ради і Центрального залізничного вокзалу Києва евакуюють людей

З Кабміну, Ради і Центрального залізничного вокзалу Києва евакуюють людей

Кабмін.
Кабмін.

Після того, як учора у Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт, сьогодні невідомий повідомив про мінування Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Центрального ж/д вокзалу в Києві.

Про це в ефірі телекомпанії "112 Україна" повідомила речник поліції Києва Яна Неруш.

"Ми отримали повідомлення про мінування декількох об'єктів. Верховна Рада, Кабмін, Центральний автовокзал і залізничний вокзал", - повідомила вона.

Інформація про замінування надійшла вранці на електронну пошту поліції.

Проводиться евакуація відвідувачів установ.

Перевірка на предмет вибухонебезпечних предметів триває.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.

24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.

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