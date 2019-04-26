З Кабміну, Ради і Центрального залізничного вокзалу Києва евакуюють людей

Після того, як учора у Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт, сьогодні невідомий повідомив про мінування Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Центрального ж\/д вокзалу в Києві.\r\nПро це в ефірі телекомпанії "112 Україна" повідомила речник поліції Києва Яна Неруш.\r\n"Ми отримали повідомлення про мінування декількох об'єктів. Верховна Рада, Кабмін, Центральний автовокзал і залізничний вокзал", - повідомила вона.\r\nІнформація про замінування надійшла вранці на електронну пошту поліції.\r\nПроводиться евакуація відвідувачів установ.\r\nПеревірка на предмет вибухонебезпечних предметів триває.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.\r\n24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.