З Кабміну, Ради і Центрального залізничного вокзалу Києва евакуюють людей

Після того, як учора у Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт , сьогодні невідомий

Про це в ефірі телекомпанії "112 Україна" повідомила речник поліції Києва Яна Неруш.

"Ми отримали повідомлення про мінування декількох об'єктів. Верховна Рада, Кабмін, Центральний автовокзал і залізничний вокзал", - повідомила вона.

Інформація про замінування надійшла вранці на електронну пошту поліції.

Проводиться евакуація відвідувачів установ.

Перевірка на предмет вибухонебезпечних предметів триває.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.

24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.