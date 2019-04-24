Неизвестные сообщили о минировании "Запорожстали"

Неизвестные лица в среду сообщили о минировании металлургического комбината "Запорожсталь".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комбината, передают Українськi Новини.

"24 апреля 2019 года на электронную почту ряда сотрудников ПАО "Запорожсталь" с неизвестного адреса поступили письма с угрозами о минировании предприятия", - говорится в сообщении.

Комбинат сообщил о минировании в полицию, сотрудники которой прибыли на предприятие для проверки.

Сейчас комбинат работает в штатном режиме.

"Запорожсталь" считает, что анонимные сообщения о минировании направлены на расшатывание ситуации в Запорожской области, дестабилизацию общества и ведет к возможной остановке производства предприятия и экономическому коллапсу в горно-металлургической отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, в 2014 году 100 человек в масках заблокировали работу "Запорожстали". Позже "Запорожсталь" заявила о второй попытке рейдерского захвата предприятия.

Ранее на металлургическом комбинате "Запорожсталь" произошла авария, а у гендиректора "Запорожстали" угнали джип.