Субсидії більшості одержувачів переоформлять автоматично, - Розенко

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що Кабінет Міністрів ввів автоматичний перерахунок субсидій для більшості домогосподарств з травня.

Про це він сказав в ході години запитань до уряду, передають Українські Новини.

"Буквально тиждень тому уряд ухвалив зміни і доповнення в систему субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсоткової подачі заяв та переоформлення субсидій. Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90% субсидіантів отримають перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон в автоматичному режимі", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, уряд буде і далі вдосконалювати механізм виплати субсидій.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві соціальної політики назвали 5 категорій громадян, яким доведеться переоформити субсидії.

При цьому боржників переведуть на безготівкові субсидії.