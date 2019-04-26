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26 квітня 2019, пʼятниця, 11:01 35
Кабмін 2019-04-27T10:35:11+03:00
Українські Новини
Субсидії більшості одержувачів переоформлять автоматично, - Розенко

Субсидії більшості одержувачів переоформлять автоматично, - Розенко

Субсидії. Фото: nbuviap.gov.ua
Субсидії. Фото: nbuviap.gov.ua

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що Кабінет Міністрів ввів автоматичний перерахунок субсидій для більшості домогосподарств з травня.

Про це він сказав в ході години запитань до уряду, передають Українські Новини.

"Буквально тиждень тому уряд ухвалив зміни і доповнення в систему субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсоткової подачі заяв та переоформлення субсидій. Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90% субсидіантів отримають перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон в автоматичному режимі", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, уряд буде і далі вдосконалювати механізм виплати субсидій.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві соціальної політики назвали 5 категорій громадян, яким доведеться переоформити субсидії.

При цьому боржників переведуть на безготівкові субсидії.

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