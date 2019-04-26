НБУ буде жорсткіше стежити за готівковими розрахунками

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що банк повинен вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.

З урахуванням ризико орієнтованого підходу банк повинен отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання, інші звітні документи.

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових операцій із використанням готівки.

Крім того, це відповідає вимогам законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдженню зброї масового знищення.

Регулятор також унормував застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі при здійсненні касових операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема закону "Про електронні довірчих послуги").

До того ж НБУ вдосконалив окремі норми організації касової роботи банків, зокрема, щодо роботи банків із сумнівними щодо справжності та платіжності банкнотам тощо.

Відповідні новації містить постанова правління НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", якими вносяться зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління НБУ від 25 вересня 2018 № 103 (зі змінами).

Цей документ набуває чинності з 3 червня 2019.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг прогноз зростання ВВП.