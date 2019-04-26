Святкова паска-2019: шеф-кухар розповів про секрети приготування

Для приготування паски на свято Великодня 28 квітня знадобиться борошно, цукор, сухі дріжджі, свіже молоко, яйця, ванільний цукор, родзинки, лимон, рослинне масло.\r\nПро це повідомив шеф-кухар Артур Туманян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nОрієнтовно для 5 пасок ці продукти знадобляться в наступних пропорціях:\r\n\r\nборошно 1 кг;\r\nцукор 200 г;\r\nсухі дріжджі 20 г;\r\nмолоко свіже 250 р;\r\nяйця 4 шт;\r\nцукор ванільний 20 р;\r\nродзинки 200 г;\r\nлимон 2 шт (середніх);\r\nмасло вершкове 100 р;\r\nмасло рослинне 20 р.\r\n\r\nПриготування:\r\n\r\nЯйця збиваємо з цукром в міксері до білого кольору.\r\nДодаємо кипячене, гаряче молоко та збиваємо до утворення однорідної маси. Продовжуємо взбивати до охолодження маси до температури 40°С.\r\nДодаємо сухі дріжджі, перемішуємо. Додаємо ванільний цукор, просіяне борошно. Замішуємо тісто, додаємо розтоплене масло, лимон (цедру без білої шкірки), і замішуємо до однорідної маси 7-10 хв. Даємо тісту підрости (20 хв.).\r\nТоді промиті в теплій воді родзинки просушуємо на рушничку і додаємо до тіста.\r\nВручну вимішуємо тісто з родзинками.\r\nСтавимо в тепле місце, щоб підросло (приблизно на 30 хв.).\r\nПісля чого, тісто розважуємо приблизно по 300г, формуємо в одноразові паперові форми. Ставимо на підкисання в тепле місце (до наповнення форми).\r\nВипікаємо в духовці 25 -30хв при температурі 180°С.\r\n\r\n"Готово! Насолоджуйтесь святом!", - написав шеф-кухар.\r\nРаніше Українські Новини писали, як розмалювати писанки та крапанки і які святкові паски пропонують магазини.\r\nТим часом, незважаючи на дешеві яйця, великодній кошик за рік подорожчав.