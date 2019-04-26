Святкова паска-2019: шеф-кухар розповів про секрети приготування

Для приготування паски на свято Великодня 28 квітня знадобиться борошно, цукор, сухі дріжджі, свіже молоко, яйця, ванільний цукор, родзинки, лимон, рослинне масло.

Про це повідомив шеф-кухар Артур Туманян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Орієнтовно для 5 пасок ці продукти знадобляться в наступних пропорціях:

борошно 1 кг;

цукор 200 г;

сухі дріжджі 20 г ;

молоко свіже 250 р ;

яйця 4 шт ;

цукор ванільний 20 р ;

родзинки 200 г ;

лимон 2 шт (середніх) ;

масло вершкове 100 р ;

масло рослинне 20 р.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром в міксері до білого кольору. Додаємо кипячене, гаряче молоко та збиваємо до утворення однорідної маси. Продовжуємо взбивати до охолодження маси до температури 40°С. Додаємо сухі дріжджі, перемішуємо. Додаємо ванільний цукор, просіяне борошно. Замішуємо тісто, додаємо розтоплене масло, лимон (цедру без білої шкірки), і замішуємо до однорідної маси 7-10 хв. Даємо тісту підрости (20 хв.). Тоді промиті в теплій воді родзинки просушуємо на рушничку і додаємо до тіста. Вручну вимішуємо тісто з родзинками. Ставимо в тепле місце, щоб підросло (приблизно на 30 хв.). Після чого, тісто розважуємо приблизно по 300г, формуємо в одноразові паперові форми. Ставимо на підкисання в тепле місце (до наповнення форми). Випікаємо в духовці 25 -30хв при температурі 180°С.

"Готово! Насолоджуйтесь святом!", - написав шеф-кухар.

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