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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:41 27
Життя 2019-04-27T10:45:13+03:00
Українські Новини
Святкова паска-2019: шеф-кухар розповів про секрети приготування

Святкова паска-2019: шеф-кухар розповів про секрети приготування

Паски. Фото: Артур Туманян/Facebook
Паски. Фото: Артур Туманян/Facebook

Для приготування паски на свято Великодня 28 квітня знадобиться борошно, цукор, сухі дріжджі, свіже молоко, яйця, ванільний цукор, родзинки, лимон, рослинне масло.

Про це повідомив шеф-кухар Артур Туманян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Орієнтовно для 5 пасок ці продукти знадобляться в наступних пропорціях:

  • борошно 1 кг;
  • цукор 200 г;
  • сухі дріжджі 20 г;
  • молоко свіже 250 р;
  • яйця 4 шт;
  • цукор ванільний 20 р;
  • родзинки 200 г;
  • лимон 2 шт (середніх);
  • масло вершкове 100 р;
  • масло рослинне 20 р.

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з цукром в міксері до білого кольору.
  2. Додаємо кипячене, гаряче молоко та збиваємо до утворення однорідної маси. Продовжуємо взбивати до охолодження маси до температури 40°С.
  3. Додаємо сухі дріжджі, перемішуємо. Додаємо ванільний цукор, просіяне борошно. Замішуємо тісто, додаємо розтоплене масло, лимон (цедру без білої шкірки), і замішуємо до однорідної маси 7-10 хв. Даємо тісту підрости (20 хв.).
  4. Тоді промиті в теплій воді родзинки просушуємо на рушничку і додаємо до тіста.
  5. Вручну вимішуємо тісто з родзинками.
  6. Ставимо в тепле місце, щоб підросло (приблизно на 30 хв.).
  7. Після чого, тісто розважуємо приблизно по 300г, формуємо в одноразові паперові форми. Ставимо на підкисання в тепле місце (до наповнення форми).
  8. Випікаємо в духовці 25 -30хв при температурі 180°С.

"Готово! Насолоджуйтесь святом!", - написав шеф-кухар.

Раніше Українські Новини писали, як розмалювати писанки та крапанки і які святкові паски пропонують магазини.

Тим часом, незважаючи на дешеві яйця, великодній кошик за рік подорожчав.

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