Пасхальная корзина за год подорожала несмотря на дешевые яйца

Пасхальная корзина - незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников - Пасхи, который украинцы в этом году будут отмечать 28 апреля. \r\nО том, сколько будет стоить пасхальная корзина, рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.\r\nТак, в пасхальную корзину положили две паски весом по 550 грамм каждая, которые выпекали дома, десяток яиц, по 400 грамм буженины и сала, 400 грамм твердого сыра и 200 грамм сливочного масла, 250 грамм хрена, как символ прочности и силы духа, а также 300 грамм соли и 0,7 литров вина.\r\nЭти продукты были куплены по средним ценам статистики и крупных продуктовых сетей.\r\nПасха домашняя, 2 штуки по 550 грамм каждая. За год пасха выросла в цене на 7%.\r\n\r\n2018 - 73,2грн\r\n2019 - 68,2грн.\r\n\r\nЯйца, десяток. За год яйца подешевели, по данным статистики, на 17%.\r\n\r\nПрошлый год - 27,3грн\r\n2019 - 22,7грн.\r\n\r\nБуженина, 400гр. За год буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%.\r\n\r\n2018 - 96,8грн\r\nЭтот год - 108,3грн.\r\n\r\nСало, 400гр. Как говорит Госстат стоимость выросла на 7%.\r\n\r\nВ прошлом году - 28,6грн\r\n2019 - 30,6грн.\r\n\r\nСыр твердый, 400гр. За год цена сыра в торговых сетях поднялась на 10%.\r\n\r\n2018 - 75,4грн\r\n2019 - 83,2грн.\r\n\r\nСливочное масло, 200гр. Официальные данные свидетельствуют о подорожании на 10%.\r\n\r\n2018 - 36,5грн\r\n2019 - 40,3грн.\r\n\r\nХрен, 250гр. За год стоимость хрена в гипермаркетах увеличилась на 7%.\r\n\r\nВ прошлом году - 8,9грн\r\nСейчас - 9,5грн.\r\n\r\nСоль, 250гр. Платим на 8% больше по данным торговых сетей.\r\n\r\nВ 2018 году - 2,6грн\r\nВ 2019 году - 2,8грн.\r\n\r\nВино, 0,7. За год рост, по статистике, составил менее 9%.\r\n\r\n2018 - 59,2грн\r\n2019 - 64,3грн.\r\n\r\nТаким образом, за год пасхальная корзина выросла в цене менее чем на 8%, с 404 грн в 2018 году до 435 грн в этом году.\r\nКак сообщали Українські Новини, католики и православные будут отмечать Пасху-2019 21 и 28 апреля соответственно.\r\nТем временем эксперты прогнозируют рост цен на хлеб, гречку и сахар.\r\nРецепт домашней паски подорожал за год несмотря на дешевые сахар и яйца.