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19 апреля 2019, пятница, 06:20 326
Общество 2019-04-19T06:20:01+03:00
Українські Новини
Пасхальная корзина за год подорожала несмотря на дешевые яйца

Пасхальная корзина за год подорожала несмотря на дешевые яйца

Пасхальная корзина.
Пасхальная корзина.

Пасхальная корзина - незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников - Пасхи, который украинцы в этом году будут отмечать 28 апреля

О том, сколько будет стоить пасхальная корзина, рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Так, в пасхальную корзину положили две паски весом по 550 грамм каждая, которые выпекали дома, десяток яиц, по 400 грамм буженины и сала, 400 грамм твердого сыра и 200 грамм сливочного масла, 250 грамм хрена, как символ прочности и силы духа, а также 300 грамм соли и 0,7 литров вина.

Эти продукты были куплены по средним ценам статистики и крупных продуктовых сетей.

Пасха домашняя, 2 штуки по 550 грамм каждая. За год пасха выросла в цене на 7%.

  • 2018 - 73,2грн
  • 2019 - 68,2грн.

Яйца, десяток. За год яйца подешевели, по данным статистики, на 17%.

  • Прошлый год - 27,3грн
  • 2019 - 22,7грн.

Буженина, 400гр. За год буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%.

  • 2018 - 96,8грн
  • Этот год - 108,3грн.

Сало, 400гр. Как говорит Госстат стоимость выросла на 7%.

  • В прошлом году - 28,6грн
  • 2019 - 30,6грн.

Сыр твердый, 400гр. За год цена сыра в торговых сетях поднялась на 10%.

  • 2018 - 75,4грн
  • 2019 - 83,2грн.

Сливочное масло, 200гр. Официальные данные свидетельствуют о подорожании на 10%.

  • 2018 - 36,5грн
  • 2019 - 40,3грн.

Хрен, 250гр. За год стоимость хрена в гипермаркетах увеличилась на 7%.

  • В прошлом году - 8,9грн
  • Сейчас - 9,5грн.

Соль, 250гр. Платим на 8% больше по данным торговых сетей.

  • В 2018 году - 2,6грн
  • В 2019 году - 2,8грн.

Вино, 0,7. За год рост, по статистике, составил менее 9%.

  • 2018 - 59,2грн
  • 2019 - 64,3грн.

Таким образом, за год пасхальная корзина выросла в цене менее чем на 8%, с 404 грн в 2018 году до 435 грн в этом году.

Как сообщали Українські Новини, католики и православные будут отмечать Пасху-2019 21 и 28 апреля соответственно.

Тем временем эксперты прогнозируют рост цен на хлеб, гречку и сахар.

Рецепт домашней паски подорожал за год несмотря на дешевые сахар и яйца.

Больше новостей о: Алексей Дорошенко Пасхальная корзина Цены на продукты Подорожание продуктов Пасха-2019

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