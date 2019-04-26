ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією

Організація Об'єднаних Націй (ООН) розраховує на активізацію Володимиром Зеленським, який переміг на виборах Президента України, зусиль з виконання досягнутих у Мінську (Білорусь) домовленостей і конструктивного діалогу з Росією.

Про це повідомила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки, передають Українські Новини.

"На жаль, прогрес (у виконанні "мінських домовленостей") буксує. Після президентських виборів в Україні зусилля щодо реалізації угод необхідно продовжувати та активізувати. Ми закликаємо до цього і очікуємо, що у відповідності з "мінськими домовленостями" всі будуть діяти відповідним чином і робити все можливе, щоб оживити дипломатичні зусилля в цьому напрямку. Всі сторони відповідальні за те, щоб продемонструвати необхідну політичну волю і робити кроки, які дозволили б зменшити нинішню напруженість і відновити конструктивний діалог", - сказала вона.

ООН привітала українців з проведенням президентських виборів і висловила відданість продовженню роботи з українською владою і народом, в тому числі щоб надавати гуманітарну допомогу, сприяти захисту і гарантування прав людини і проведення в країні процесу критично важливих реформ.

"Сьогоднішнє засідання Ради безпеки проходить в контексті указу Президента Росії від 24 квітня, який дає можливість деяким жителям східної частини України отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою. У відповідності з цим указом рішення було прийнято "для захисту прав людини і свободи громадян на підставі універсально визнаних принципів і норм міжнародного права". Це рішення віталося суб'єктами окремих районів Донецька і Луганська. Українська влада рішуче протестували проти цього указу як від втручання у внутрішні справи, порушує суверенітет і територіальну цілісність України і суперечить "мінським домовленостям", - сказала Дікарло.

У цьому контексті вона нагадала, що ООН очікує дотримання сторонами "мінських домовленостей" і утримуватися від кроків, які могли б підірвати їх виконання.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що буде перезавантажувати мінський процес.

Тим часом, Зеленський представить план дій з припинення війни найближчим часом.